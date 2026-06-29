106 óra után élve mentettek ki egy 21 éves férfit a venezuelai földrengés romjai alól – videó

A venezuelai földrengés után dolgozó mentőcsapatok élve emeltek ki egy 21 éves férfit a romok alól Venezuela La Guaira államában. A mentésről Nayib Bukele, Salvador elnöke számolt be.

A venezuelai földrengés után Aaron Levi Cantillo Vargast 106 órával a katasztrófa után emelték ki élve a caraballedai romok alól (képünk illusztráció)

Fotó: JONATHAN LANZA / NurPhoto

A közlése szerint Aaron Levi Cantillo Vargas a Caraballeda településen lévő romok alatt rekedt. A fiatal férfit végül 106 órával azután találták meg, hogy a törmelék maga alá temette.

A mentés rendkívül bonyolult volt. Nayib Bukele tájékoztatása szerint a mentőalakulatok és a túlélő között egy elhunyt személy holtteste feküdt, ami jelentősen megnehezítette a mentési munkálatokat.

Az akcióban venezuelai, mexikói és salvadori mentőegységek dolgoztak együtt. A férfit sikerült élve kiszabadítani, ezt követően speciális orvosi ellátásban részesítették – számolt be róla a BBC.

Venezuela ügyvivő elnöke, Delcy Rodríguez közölte, hogy maga a mentési művelet 43 órán át tartott. Hozzátette, hogy a hatóságok továbbra is folytatják a kutatást abban a reményben, hogy még további túlélőket is sikerül megtalálni.