Venezuelai földrengés: nyolcmillió forint felajánlás érkezett a bajbajutottak megsegítésére

Eddig több mint nyolcmillió forint felajánlás érkezett a venezuelai földrengés bajbajutottjainak megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezethez, amely az adományok hatékony célba juttatására helyi evangélikus partnerszervezetét kérte fel, tájékoztatta a szervezet kedden az MTI-t. Közleményükben azt írták, a legfrissebb nemzetközi jelentések szerint több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miközben 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre.

Több mint nyolcmillió forint felajánlás érkezett a venezuelai földrengésben érintetteknek. Fotó: MIGUEL MEDINA / POOL

Venezuelai földrengés: még mindig kutatnak túlélők után

Az Ökumenikus Segélyszervezet rámutatott, hogy míg a mentőcsapatok még mindig a romok alatt kutatnak a túlélők után, a fedél nélkül maradt családok ellátása, a hozzáférés biztosítása a biztonságos ivóvízhez, az alapvető higiéniai feltételek megteremtése, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek létesítése egyre nagyobb kihívást jelent.

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a magyar emberek összefogása kézzelfoghatóvá vált az elmúlt napokban, mivel több mint nyolcmillió forint felajánlás érkezett a bajbajutottak megsegítésére.

A segélyszervezet továbbra is arra kéri a magyarokat, hogy csatlakozzanak szolidaritási akciójukhoz és a 1353-as adományvonal hívásával vagy a www.segelyszervezet.hu honlapon keresztül adománnyal segítsék a földrengés károsultjait.