Venezuelai földrengés: már úton van a helyszínre a magyar humanitárius csapat

Hétfő reggel elindult Venezuelába a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területen - közölte a segélyszervezet hétfőn az MTI-vel.

Elindult a venezuelai földrengés helyszínére a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata / Fotó: MIGUEL MEDINA / POOL

Elindult a venezuelai földrengés helyszínére a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata

Azt írták: a szeretetszolgálat humanitárius csapata a helyi baptista egyház, valamint a Baptista Világsegély felhívására utazott el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra.

A csapat bázisa az első napokban a caracasi Magyar Ház lesz, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok vannak elszállásolva - olvasható a közleményben.

Kitértek arra: mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai – a többi olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, amelyeknek nincs saját repülőgépük – a venezuelai Valencia repülőterére érkeznek meg, várhatóan magyar idő szerint kedden délután. Onnan a helyi magyarok segítik eljutásukat a fővárosba, Caracasba, ahol azonnal megkezdik a humanitárius segítségnyújtást.

Hozzátették: a kiutazó munkatársak tapasztalt szakemberek, akik már számos válsághelyzetben bizonyították rátermettségüket. Ezúttal 10 millió forintos gyorssegélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal.