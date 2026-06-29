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földrengés

Venezuelai földrengés: már úton van a helyszínre a magyar humanitárius csapat

1 órája
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Hétfő reggel indultak útnak. A venezuelai földrengés több ezer halálos áldozattal járt, a katasztrófa helyszínén pedig a a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata is segítséget fog nyújtani.
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földrengésbaptista szeretetszolgálatVenezuela

Hétfő reggel elindult Venezuelába a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területen - közölte a segélyszervezet hétfőn az MTI-vel.

A rescue dog from the Argentine search and rescue team searches for bodies in the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, on June 28, 2026, following twin earthquakes. Thousands of rescuers, relatives and volunteers dig day and night through mounds of concrete to find survivors of the earthquakes that struck Venezuela more than three days ago, leaving nearly 1,500 dead and tens of thousands missing. (Photo by Miguel MEDINA / POOL / AFP)
Elindult a venezuelai földrengés helyszínére a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata / Fotó: MIGUEL MEDINA / POOL

Elindult a venezuelai földrengés helyszínére a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata

Azt írták: a szeretetszolgálat humanitárius csapata a helyi baptista egyház, valamint a Baptista Világsegély felhívására utazott el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra.

A csapat bázisa az első napokban a caracasi Magyar Ház lesz, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok vannak elszállásolva - olvasható a közleményben.

Kitértek arra: mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai – a többi olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, amelyeknek nincs saját repülőgépük – a venezuelai Valencia repülőterére érkeznek meg, várhatóan magyar idő szerint kedden délután. Onnan a helyi magyarok segítik eljutásukat a fővárosba, Caracasba, ahol azonnal megkezdik a humanitárius segítségnyújtást.

Hozzátették: a kiutazó munkatársak tapasztalt szakemberek, akik már számos válsághelyzetben bizonyították rátermettségüket. Ezúttal 10 millió forintos gyorssegélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal.

A Baptista Szeretetszolgálat folytatja az áldozatok megsegítésére indított adománygyűjtést. A felajánlásokat a UniCredit banknál vezetett 10918001-55555555-55555555-as bankszámlára várják, a közleményben feltüntetve: "Földrengés Venezuelában". Emellett lehetőség van online adományozásra is az adomany.baptistasegely.hu oldalon.

 

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