Szívszorító hír: az egész családját elvesztette a venezuelai földrengésben az ismert focista

Holtan találták Lucas Trejo argentin labdarúgó feleségét és két gyermekét a venezuelai földrengést követően. A két, egymást követő természeti katasztrófában eddig már közel 1500 ember vesztette életét, több ezer embert pedig továbbra is keresnek.

Ismert focista családja is áldozatul esett a venezuelai földrengésnek / Fotó: JUAN BARRETO / AFP

Venezuelai földrengés: az ismert focista családja is az áldozatok között van

A legfrissebb hírek szerint az elhunytak közt van Trejo felesége, Yanina Maranella és két gyermekük, Aaron és Ainhoa ​​Trejo is. A család Playa Grandéban tartózkodott a katasztrófa idején, majd a lakásuk összeomlott. Miután bejelentették az eltűnésüket, a futballista azonnal a szerettei keresésére indult, 74 órával később azonban bebizonyosodott a legrosszabb.

A tragédiát a venezuelai Sport Maritimo de La Guaira futballklub egy hivatalos közleményben erősítette meg, míg a korábbi venezuelai válogatott játékos, Edson Tortolero, Trejo közeli barátja az Instagramon osztotta meg a lesújtó hírt.

Tájékoztatjuk Venezuela és Argentína népét arról, hogy holtan találták Lucas Trejo családtagjait. Köszönjük mindenkinek a támogatást, és kérjük a legőszintébb tiszteletet a család felé ebben a nehéz időszakban

- közölte Tortolero. Noha maga Trejo egyelőre nem szólalt meg, azonban a közösségi oldalán egy családi felvételt osztott meg a szeretteivel, kommentár nélkül - írja a Mirror.

Soccer player's wife, kids found dead following Venezuela earthquakes after harrowing 74-hour search https://t.co/KDaB4NsvnL pic.twitter.com/n306KKSsNB — New York Post (@nypost) June 28, 2026

Eddig már legalább 69 ezer embert jegyeztek fel eltűntként a szerdán, június 24-én történt pusztító venezuelai földrengések óta. A fővárostól északra fekvő La Guaira régió szenvedte el a pusztítás legsúlyosabb következményeit. A több ezer halálos áldozat közt van a 18 éves venezuelai labdarúgó, Yiimvert Berroteran is, illetve a venezuelai Major League Baseball korábbi játékosa, Gorkys Hernandez felesége, Daisy is életét vesztette.