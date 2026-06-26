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földrengés

Kétszáz fölé nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak száma

22 perce
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A feltételezések szerint a halottak és sérültek száma még tovább nőhet. A venezuelai földrengés az elmúlt több mint egy évszázad egyik legsúlyosabb katasztrófájának számít a dél-amerikai országban.
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földrengésáldozateltűnthalálos áldozatVenezuela

Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma: a legfrissebb jelentések szerint 235 ember meghalt, és több mint 4300-an megsérültek, mialatt továbbra is zajlik a keresés az eltűntek után, azt követően, hogy szerdán két nagy erejű földmozgás rázta meg Caracas környékét. 

Rescue workers and volunteers search through the rubble of a collapsed building in Caracas on June 25, 2026, following a series of earthquakes. Desperate Venezuelans raced to find and rescue loved ones trapped alive beneath the rubble of collapsed buildings after two major earthquakes, measured at magnitudes 7.2 and 7.5, hit northern Venezuela killing at least 235 people and leaving more than 1,500 injured. (Photo by Maryorin Mendez / AFP)
200 fölé nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak száma / Fotó: MARYORIN MENDEZ / AFP

Több ezer eltűntet keresnek a venezuelai földrengés után

A halottak és sérültek száma várhatóan még tovább fog nőni: jelenleg továbbra is több ezer eltűntet keresnek a szerda este történt, 7,2 és 7,5 erősségű földrengések után, amelyek több mint egy évszázad óta a legerősebbek közé tartoztak Venezuelában, és amiket az egész régióban érezni lehetett. 

A pusztításra válaszul az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön kezdeményezte bizonyos szankciók október 23-ig történő feloldását, hogy lehetővé tegyék a venezuelai földrengés utáni segélyakciókkal kapcsolatos, egyébként tiltott tranzakciókat. Mindeközben Észak-Venezuela városaiban pánikba esett lakosok özönlöttek az utcákra, hogy az eltűntek után kutassanak a romok alatt. A sérülteket porral és vérrel borított romok alól húzták ki, köztük gyerekeket és állatokat is. 

A venezuelai állami televízió drámai képsorokkal mutatta be a mentéseket, köztük egy nőét is, aki egy cementlap ​​alá szorult, és akinek csak egy lába látszott ki, mielőtt sikerült volna élve kimenekíteni.

A képre kattintva galéria nyílik:

Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Galéria: Megrázó képek a venezuelai földrengés pusztításáról
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A katasztrófa Caracas térségében, La Guaira államban, valamint a Morón és Yumare környéki településeken okozta a legsúlyosabb károkat, több épület összeomlott, a mentőalakulatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak

A fővárostól, Caracastól északra fekvő La Guaira tengerparti régió szenvedte el a legsúlyosabb károkat és áldozatokat. Az ország fő reptere is ott található, amit az okozott károk miatt lezárták, ez pedig nagyban megnehezíti a segélyakciókat. Mindeközben ugyanis a világ minden tájáról özönlenek a segély- és ellátmányajánlatok, köztük az Egyesült Államokból is. A venezuelai hatóságok jelenleg az ország más részeiről vezényelnek át mentőcsapatokat La Guairába - írja az Euronews.

 

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