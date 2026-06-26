Kétszáz fölé nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak száma

Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma: a legfrissebb jelentések szerint 235 ember meghalt, és több mint 4300-an megsérültek, mialatt továbbra is zajlik a keresés az eltűntek után, azt követően, hogy szerdán két nagy erejű földmozgás rázta meg Caracas környékét.

200 fölé nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak száma / Fotó: MARYORIN MENDEZ / AFP

Több ezer eltűntet keresnek a venezuelai földrengés után

A halottak és sérültek száma várhatóan még tovább fog nőni: jelenleg továbbra is több ezer eltűntet keresnek a szerda este történt, 7,2 és 7,5 erősségű földrengések után, amelyek több mint egy évszázad óta a legerősebbek közé tartoztak Venezuelában, és amiket az egész régióban érezni lehetett.

A pusztításra válaszul az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön kezdeményezte bizonyos szankciók október 23-ig történő feloldását, hogy lehetővé tegyék a venezuelai földrengés utáni segélyakciókkal kapcsolatos, egyébként tiltott tranzakciókat. Mindeközben Észak-Venezuela városaiban pánikba esett lakosok özönlöttek az utcákra, hogy az eltűntek után kutassanak a romok alatt. A sérülteket porral és vérrel borított romok alól húzták ki, köztük gyerekeket és állatokat is.

A venezuelai állami televízió drámai képsorokkal mutatta be a mentéseket, köztük egy nőét is, aki egy cementlap ​​alá szorult, és akinek csak egy lába látszott ki, mielőtt sikerült volna élve kimenekíteni.

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