Kétszáz fölé nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak száma

Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma: a legfrissebb jelentések szerint 235 ember meghalt, és több mint 4300-an megsérültek, mialatt továbbra is zajlik a keresés az eltűntek után, azt követően, hogy szerdán két nagy erejű földmozgás rázta meg Caracas környékét.
Több ezer eltűntet keresnek a venezuelai földrengés után
A halottak és sérültek száma várhatóan még tovább fog nőni: jelenleg továbbra is több ezer eltűntet keresnek a szerda este történt, 7,2 és 7,5 erősségű földrengések után, amelyek több mint egy évszázad óta a legerősebbek közé tartoztak Venezuelában, és amiket az egész régióban érezni lehetett.
A pusztításra válaszul az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön kezdeményezte bizonyos szankciók október 23-ig történő feloldását, hogy lehetővé tegyék a venezuelai földrengés utáni segélyakciókkal kapcsolatos, egyébként tiltott tranzakciókat. Mindeközben Észak-Venezuela városaiban pánikba esett lakosok özönlöttek az utcákra, hogy az eltűntek után kutassanak a romok alatt. A sérülteket porral és vérrel borított romok alól húzták ki, köztük gyerekeket és állatokat is.
A venezuelai állami televízió drámai képsorokkal mutatta be a mentéseket, köztük egy nőét is, aki egy cementlap alá szorult, és akinek csak egy lába látszott ki, mielőtt sikerült volna élve kimenekíteni.
A képre kattintva galéria nyílik:
A fővárostól, Caracastól északra fekvő La Guaira tengerparti régió szenvedte el a legsúlyosabb károkat és áldozatokat. Az ország fő reptere is ott található, amit az okozott károk miatt lezárták, ez pedig nagyban megnehezíti a segélyakciókat. Mindeközben ugyanis a világ minden tájáról özönlenek a segély- és ellátmányajánlatok, köztük az Egyesült Államokból is. A venezuelai hatóságok jelenleg az ország más részeiről vezényelnek át mentőcsapatokat La Guairába - írja az Euronews.