Csodával határos módon újabb túlélőket mentettek ki a venezuelai földrengés romjai alól

A venezuelai földrengés után újabb csodával határos mentésekről számoltak be vasárnap. Delcy Rodríguez ideiglenes elnök közölte, hogy a hétvégén összesen 33 embert sikerült élve kimenteni az összeomlott épületek romjai alól – számolt be a BBC.

A 11 éves Moises napokat töltött a venezuelai földrengés okozta romok alatt, mielőtt sikerült kimenteni őt. (Fotó: ungrd_official)

Két fiút is élve találtak meg a venezuelai földrengés romjai alatt

A túlélők között két 11 éves fiú is van, akiket vasárnap, néhány órás különbséggel mentettek ki két különböző összeomlott épületből. Az egyik fiú, Moises, mintegy háromméteres törmelékréteg alatt rekedt. A mentésről szóló beszámolók szerint testvére és édesanyja közelében találták meg, azonban ők életüket vesztették.

Néhány órával később Delcy Rodríguez az X közösségi oldalon tett közzé egy videót egy másik 11 éves fiú mentéséről, akit Caraballeda városában sikerült élve kihozni a romok közül.

A szerdai, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések mindössze 39 másodperc különbséggel rázták meg az országot. A két rengés következtében közel 800 épület omlott össze, sok embert maga alá temetve. A hatóságok szerint vasárnapig legalább 1450 ember vesztette életét abban, amit Delcy Rodríguez Venezuela történetének „legbrutálisabb természeti katasztrófájaként” jellemzett.

Bár a szakemberek szerint a túlélők felkutatására legkedvezőbb 72 órás időszak már eltelt, a mentőalakulatok úgy vélik, továbbra is van esély arra, hogy életben lévő embereket találjanak, különösen, ha vízhez vagy élelemhez jutottak.

A hozzátartozók eközben sok helyen puszta kézzel próbálják átkutatni a romokat.

Többen arról számoltak be, hogy hangokat hallanak a törmelék alól, de megfelelő nehézgépek hiányában nem tudják kiszabadítani szeretteiket.

A mentést az utórengések is nehezítik, amelyek folyamatos félelemben tartják a lakosságot. A civilek által működtetett nyilvántartás szerint több mint 46 ezer emberrel továbbra sem sikerült felvenni a kapcsolatot.

Az elmúlt napokban Mexikóból, Spanyolországból, Katarból, az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból is érkeztek nemzetközi mentőcsapatok Venezuela megsegítésére.