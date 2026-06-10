Autókra másztak, táblákat téptek ki: botrányba fulladt az ünneplés

A New York-i rendőrség több mint húsz embert vett őrizetbe hétfő este, miután erőszakos incidensek történtek a Bryant Park közelében rendezett Knicks-szurkolói meccsnéző esemény után – számolt be róla a CBS NEWS.
A hatóságok tájékoztatása szerint mintegy hétezer ember gyűlt össze, hogy közösen kövesse az NBA-döntő harmadik mérkőzését. A problémák azonban nem a hivatalos rendezvény területén, hanem annak közvetlen közelében kezdődtek.
A rendőrség szerint egy nagyobb csoport elfoglalta a Bryant Park mellett húzódó 42. utcát, ahol egyre agresszívebbé vált a hangulat. A közösségi médiában megjelent felvételeken több összetűzés és utcai verekedés is látható.
A beszámolók szerint egyes résztvevők közlekedési táblákat téptek ki, autókat ütlegeltek, valamint rendőrségi járművekre és lámpaoszlopokra másztak fel. A tömeg több helyen akadályozta a forgalmat, miközben üvegtárgyakat dobáltak egymásra és a rendőrökre.
Több embert őrizetbe vettek verekedés miatt
Az incidensek után a rendőrség 21 embert állított elő. Közülük nyolc személy ellen vádat emeltek, míg a többiek idézést kaptak. Két embert rendőr elleni támadással gyanúsítanak.
A hatóságok szerint öt rendőr sérült meg az intézkedések során. A felvételeken az is látható, hogy a rendőrök megpróbálták visszaszorítani a tömeget, egyes esetekben pedig paprikaspray-t is alkalmaztak.
A városvezetés korábban nem engedélyezte, hogy a Madison Square Garden előtt rendezzenek hasonló szurkolói eseményt, ezért került sor a Bryant Parkban megtartott közvetítésre.
Jessica Tisch rendőrfőkapitány közölte, hogy a következő Knicks-meccsek idején is lehetnek közös szurkolói rendezvények, de azokat a jövőben szigorúbb biztonsági intézkedések mellett tartják meg. A tervek szerint elkerített zónákat alakítanak ki, és a belépőket biztonsági ellenőrzésnek vetik alá.
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