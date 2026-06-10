Autókra másztak, táblákat téptek ki: botrányba fulladt az ünneplés

A New York-i rendőrség több mint húsz embert vett őrizetbe hétfő este, miután erőszakos incidensek történtek a Bryant Park közelében rendezett Knicks-szurkolói meccsnéző esemény után – számolt be róla a CBS NEWS.

A verekedés miatt szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezethetnek be - Fotó: Fox News/ TikTok

A hatóságok tájékoztatása szerint mintegy hétezer ember gyűlt össze, hogy közösen kövesse az NBA-döntő harmadik mérkőzését. A problémák azonban nem a hivatalos rendezvény területén, hanem annak közvetlen közelében kezdődtek.

A rendőrség szerint egy nagyobb csoport elfoglalta a Bryant Park mellett húzódó 42. utcát, ahol egyre agresszívebbé vált a hangulat. A közösségi médiában megjelent felvételeken több összetűzés és utcai verekedés is látható.

A beszámolók szerint egyes résztvevők közlekedési táblákat téptek ki, autókat ütlegeltek, valamint rendőrségi járművekre és lámpaoszlopokra másztak fel. A tömeg több helyen akadályozta a forgalmat, miközben üvegtárgyakat dobáltak egymásra és a rendőrökre.

Több embert őrizetbe vettek verekedés miatt

Az incidensek után a rendőrség 21 embert állított elő. Közülük nyolc személy ellen vádat emeltek, míg a többiek idézést kaptak. Két embert rendőr elleni támadással gyanúsítanak.

A hatóságok szerint öt rendőr sérült meg az intézkedések során. A felvételeken az is látható, hogy a rendőrök megpróbálták visszaszorítani a tömeget, egyes esetekben pedig paprikaspray-t is alkalmaztak.

A városvezetés korábban nem engedélyezte, hogy a Madison Square Garden előtt rendezzenek hasonló szurkolói eseményt, ezért került sor a Bryant Parkban megtartott közvetítésre.

Jessica Tisch rendőrfőkapitány közölte, hogy a következő Knicks-meccsek idején is lehetnek közös szurkolói rendezvények, de azokat a jövőben szigorúbb biztonsági intézkedések mellett tartják meg. A tervek szerint elkerített zónákat alakítanak ki, és a belépőket biztonsági ellenőrzésnek vetik alá.

@foxnews WATCH: Despite heightened security around President Trump's appearance at Madison Square Garden, violent brawls still erupted across Manhattan following the Knicks game. Video shows multiple fights breaking out in the streets, including near Bryant Park's watch party, as crowds spilled into the city just blocks away from MSG. ♬ original sound - Fox News