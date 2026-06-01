Ezzel a természetes itallal már két hét alatt csökkenhet a vérnyomása

A kutatók egy nagyszabású vizsgálat során azt találták, hogy a nitrátban gazdag céklalé rendszeres fogyasztása kedvezően befolyásolhatja a vérerek működését és csökkentheti a vérnyomást az idősebb korosztályban. A kutatás eredményeiről a Science Daily számolt be.

A vérnyomás csökkentésében a céklalé is szerepet játszhat

A nitrát természetes formában számos zöldségben megtalálható, különösen nagy mennyiségben a céklában. A szervezet azonban nem közvetlenül használja fel ezt az anyagot: bizonyos szájüregi baktériumok alakítják át olyan vegyületekké, amelyek elősegítik a nitrogén-monoxid képződését. A nitrogén-monoxid segíti az erek ellazulását, javítja azok működését, és hozzájárulhat a normál vérnyomás fenntartásához.

A vizsgálatban összesen 75 felnőtt vett részt. A kutatók két héten keresztül nitrátban gazdag céklalevet adtak a résztvevőknek, majd egy másik időszakban nitrátmentes placebóitalt fogyasztottak. A két időszak eredményeit összehasonlítva azt találták, hogy az idősebb résztvevők vérnyomása csökkent a céklalé fogyasztása után, míg a placebóital esetében nem tapasztaltak hasonló hatást.

A fiatalabb résztvevőknél nem mértek jelentős vérnyomásváltozást, ugyanakkor az idősebb korcsoport szájüregi baktériumösszetétele kedvező irányba változott. A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy az életkor előrehaladtával a nitrátban gazdag étrend különösen fontos szerepet játszhat az érrendszer egészségének megőrzésében.

Az életkor előrehaladtával a szervezet egyre kevesebb nitrogén-monoxidot termel. Ez hozzájárulhat az erek rugalmasságának csökkenéséhez és a magasabb vérnyomás kialakulásához.

Mely zöldségek segíthetnek még a vérnyomás csökkentésében?

A szakemberek szerint a nitrátban gazdag zöldségek rendszeres fogyasztása segíthet pótolni ezt a természetes visszaesést. A cékla mellett jó nitrátforrás lehet:

a spenót,

a rukkola,

a zeller,

az édeskömény,

a kelkáposzta.