Ezzel a természetes itallal már két hét alatt csökkenhet a vérnyomása

A kutatók egy nagyszabású vizsgálat során azt találták, hogy a nitrátban gazdag céklalé rendszeres fogyasztása kedvezően befolyásolhatja a vérerek működését és csökkentheti a vérnyomást az idősebb korosztályban. A kutatás eredményeiről a Science Daily számolt be.
A nitrát természetes formában számos zöldségben megtalálható, különösen nagy mennyiségben a céklában. A szervezet azonban nem közvetlenül használja fel ezt az anyagot: bizonyos szájüregi baktériumok alakítják át olyan vegyületekké, amelyek elősegítik a nitrogén-monoxid képződését. A nitrogén-monoxid segíti az erek ellazulását, javítja azok működését, és hozzájárulhat a normál vérnyomás fenntartásához.
A vizsgálatban összesen 75 felnőtt vett részt. A kutatók két héten keresztül nitrátban gazdag céklalevet adtak a résztvevőknek, majd egy másik időszakban nitrátmentes placebóitalt fogyasztottak. A két időszak eredményeit összehasonlítva azt találták, hogy az idősebb résztvevők vérnyomása csökkent a céklalé fogyasztása után, míg a placebóital esetében nem tapasztaltak hasonló hatást.
A fiatalabb résztvevőknél nem mértek jelentős vérnyomásváltozást, ugyanakkor az idősebb korcsoport szájüregi baktériumösszetétele kedvező irányba változott. A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy az életkor előrehaladtával a nitrátban gazdag étrend különösen fontos szerepet játszhat az érrendszer egészségének megőrzésében.
Az életkor előrehaladtával a szervezet egyre kevesebb nitrogén-monoxidot termel. Ez hozzájárulhat az erek rugalmasságának csökkenéséhez és a magasabb vérnyomás kialakulásához.
Mely zöldségek segíthetnek még a vérnyomás csökkentésében?
A szakemberek szerint a nitrátban gazdag zöldségek rendszeres fogyasztása segíthet pótolni ezt a természetes visszaesést. A cékla mellett jó nitrátforrás lehet:
- a spenót,
- a rukkola,
- a zeller,
- az édeskömény,
- a kelkáposzta.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a céklalé nem helyettesíti az orvos által előírt gyógyszereket vagy a szakszerű kezelést. Az eredmények ugyanakkor arra utalnak, hogy a nitrátban gazdag zöldségek hasznos kiegészítői lehetnek az egészséges életmódnak, különösen az idősebb korosztály számára.