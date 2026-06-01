Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megérkezett a válasz Putyin ultimátumára - ami most kövezhet, azt senki sem akarja

Foci

Őrjöngenek Liverpoolban, Arne Slot viselkedése felháborodást váltott ki

vérnyomás

Ezzel a természetes itallal már két hét alatt csökkenhet a vérnyomása

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az életkor előrehaladtával egyre fontosabbá válik a szív- és érrendszer egészségének megőrzése. Egy friss kutatás szerint a vérnyomás csökkentésében egy egyszerű étrendi változtatás is szerepet játszhat: az idősebb felnőtteknél már két hét rendszeres céklaléfogyasztás után kedvező változásokat tapasztaltak a kutatók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vérnyomásegészségcékla

A kutatók egy nagyszabású vizsgálat során azt találták, hogy a nitrátban gazdag céklalé rendszeres fogyasztása kedvezően befolyásolhatja a vérerek működését és csökkentheti a vérnyomást az idősebb korosztályban. A kutatás eredményeiről a Science Daily számolt be.

A vérnyomás csökkentésében a céklalé is szerepet játszhat
A vérnyomás csökkentésében a céklalé is szerepet játszhat
Fotó: Unsplash

A nitrát természetes formában számos zöldségben megtalálható, különösen nagy mennyiségben a céklában. A szervezet azonban nem közvetlenül használja fel ezt az anyagot: bizonyos szájüregi baktériumok alakítják át olyan vegyületekké, amelyek elősegítik a nitrogén-monoxid képződését. A nitrogén-monoxid segíti az erek ellazulását, javítja azok működését, és hozzájárulhat a normál vérnyomás fenntartásához.

A vizsgálatban összesen 75 felnőtt vett részt. A kutatók két héten keresztül nitrátban gazdag céklalevet adtak a résztvevőknek, majd egy másik időszakban nitrátmentes placebóitalt fogyasztottak. A két időszak eredményeit összehasonlítva azt találták, hogy az idősebb résztvevők vérnyomása csökkent a céklalé fogyasztása után, míg a placebóital esetében nem tapasztaltak hasonló hatást.

A fiatalabb résztvevőknél nem mértek jelentős vérnyomásváltozást, ugyanakkor az idősebb korcsoport szájüregi baktériumösszetétele kedvező irányba változott. A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy az életkor előrehaladtával a nitrátban gazdag étrend különösen fontos szerepet játszhat az érrendszer egészségének megőrzésében.

Az életkor előrehaladtával a szervezet egyre kevesebb nitrogén-monoxidot termel. Ez hozzájárulhat az erek rugalmasságának csökkenéséhez és a magasabb vérnyomás kialakulásához.

Mely zöldségek segíthetnek még a vérnyomás csökkentésében?

A szakemberek szerint a nitrátban gazdag zöldségek rendszeres fogyasztása segíthet pótolni ezt a természetes visszaesést. A cékla mellett jó nitrátforrás lehet:

  • a spenót,
  • a rukkola,
  • a zeller,
  • az édeskömény,
  • a kelkáposzta.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a céklalé nem helyettesíti az orvos által előírt gyógyszereket vagy a szakszerű kezelést. Az eredmények ugyanakkor arra utalnak, hogy a nitrátban gazdag zöldségek hasznos kiegészítői lehetnek az egészséges életmódnak, különösen az idősebb korosztály számára.

Illatos megoldás segíthet a magas vérnyomásban szenvedőknek

A magas vérnyomás napjaink egyik leggyakoribb egészségügyi problémája, amely világszerte milliókat érint. Ezért különösen izgalmas, amikor a tudósok természetes megoldásokat találnak ennek a csendes gyilkosnak a kezelésére. Egy friss kutatás szerint a borsmentaolaj jelentős szerepet játszhat a vérnyomás csökkentésében, ami új reményt adhat azoknak, akik alternatív vagy kiegészítő terápiákat keresnek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!