Száguldozó nagypapát füleltek le, nem hiszi el, mennyivel hajtott! – videó

Letartóztattak egy 85 éves floridai férfit, aki több mint 170 kilométer/órás sebességgel száguldozott egy lakott területen. A rendőrség szerint a nyugdíjas egy másik sofőrrel versenyzett az utcán – írja a New York Post.

Utcai versenyzés miatt vettek őrizetbe egy idős férfit és egy másik sofőrt (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A Lake County-i seriffhivatal közlése szerint a 85 éves Williams Bosworth június 12-én este egy másik sofőrrel versenyzett Leesburgban, ahol 70 kilométer/órás sebességkorlátozás van.

A két versenyzőt ezzel szemben 177 kilométer/órás, valamint 201 kilométer/órás sebességgel fülelték le a rendőrök.

Bosworth azt állította, hogy csak éjszakai autókázásra indult, és nem hajtott gyorsan. A férfit utcai versenyzés és gyorshajtás vádjával őrizetbe vették.

A hatóságok nem sokkal később az 57 éves Philip Signorinót, az utcai versenyzés másik résztvevőjét is elfogták és őrizetbe vették.

A vádakat mindkét férfi tagadta, akik az óvadék kifizetése után szabadon távoztak.

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Unalmasnak találta a sima ejtőernyős ugrást Ishaan Hadkar. A 24 éves kaliforniai fiatalember tett egy kis csavart élete első ejtőernyős ugrásába, mert miközben szabadesésben zuhant, gyorsan kirakott két Rubik-kockát. Ezzel bekerült a Guinness rekordok könyvébe.

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A vádak szerint a nyugat-londoni Ealingből származó Jimmy McIntyre hét hónap alatt, 2024. február 1. és augusztus 30. között összesen 126 alkalommal aktiválta a sebességmérő kamerákat. A hatóságok állítása szerint minden egyes esetnél hamis adatokat adott meg, hogy elkerülje a felelősségre vonást — ez pedig már nem egyszerű közlekedési szabálysértés, hanem az igazságszolgáltatás akadályozásának minősülhet.