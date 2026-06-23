Száguldozó nagypapát füleltek le, nem hiszi el, mennyivel hajtott! – videó

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Őrizetbe vettek két férfit az Egyesült Államokban, akik több mint 170 kilométer/órás sebességgel száguldoztak Floridában. A rendőrök utcai versenyzés és gyorshajtás vádjával mindkét sofőrt őrizetbe vették. A két férfi tagadta a vádakat.
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versenygyorshajtásFlorida

Letartóztattak egy 85 éves floridai férfit, aki több mint 170 kilométer/órás sebességgel száguldozott egy lakott területen. A rendőrség szerint a nyugdíjas egy másik sofőrrel versenyzett az utcán – írja a New York Post.

Utcai versenyzés miatt vettek őrizetbe egy idős férfit és egy másik sofőrt
Utcai versenyzés miatt vettek őrizetbe egy idős férfit és egy másik sofőrt (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A Lake County-i seriffhivatal közlése szerint a 85 éves Williams Bosworth június 12-én este egy másik sofőrrel versenyzett Leesburgban, ahol 70 kilométer/órás sebességkorlátozás van. 

A két versenyzőt ezzel szemben 177 kilométer/órás, valamint 201 kilométer/órás sebességgel fülelték le a rendőrök.

Bosworth azt állította, hogy csak éjszakai autókázásra indult, és nem hajtott gyorsan. A férfit utcai versenyzés és gyorshajtás vádjával őrizetbe vették.

A hatóságok nem sokkal később az 57 éves Philip Signorinót, az utcai versenyzés másik résztvevőjét is elfogták és őrizetbe vették.

A vádakat mindkét férfi tagadta, akik az óvadék kifizetése után szabadon távoztak.

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