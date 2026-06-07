Riadót fújnak: veszélyes amőbák terjednek világszerte

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a szabadon élő amőbák nagyon veszélyesek, és a jövő egyik alábecsült közegészségügyi kockázatává válhatnak. Ezek az egysejtű szervezetek természetes módon megtalálhatók tavakban, folyókban, talajban és különböző vízrendszerekben. Bár többségük ártalmatlan, néhány faj veszélyes fertőzéseket okozhat emberekben. A szakemberek szerint a globális felmelegedés jelentősen hozzájárulhat terjedésükhöz. A magasabb vízhőmérséklet kedvez a hőkedvelő fajok szaporodásának, így olyan területeken is megjelenhetnek, ahol korábban nem fordultak elő. Emellett az elöregedő vízhálózatok és a vízrendszerekben kialakuló biofilmek is segíthetik fennmaradásukat – írja a Science Daily.

Veszélyes amőbák szaporodhatnak el a melegedő vizekben

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az amőbák nemcsak önmagukban veszélyesek

A probléma egyik különlegessége, hogy bizonyos amőbák nemcsak önmagukban veszélyesek, hanem más kórokozóknak is menedéket nyújthatnak. Egyes baktériumok képesek túlélni bennük, így védelmet kapnak a fertőtlenítési eljárásokkal szemben is.

A legismertebb faj a Naegleria fowleri, vagyis az agyevő amőba, amely meleg édesvizekben fordul elő. Bár az általa okozott fertőzés rendkívül ritka, szinte mindig halálos kimenetelű.

A kutatók ezért szigorúbb vízminőség-ellenőrzést és korszerűbb megfigyelési rendszereket sürgetnek. Úgy vélik, a melegedő éghajlat miatt ezek a láthatatlan élőlények a következő években egyre nagyobb figyelmet követelnek majd maguknak.