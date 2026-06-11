Eltűnhet a Föld egyik legritkább állata, súlyos figyelmeztetést adtak ki a kutatók

Egy friss tanulmány szerint még közelebb sodródott a kihaláshoz a világ legritkább orangutánfaja. A 2025 novemberében Szumátrán pusztító Senyar ciklon és annak következményei a teljes tapanuli orangutánállomány mintegy 7 százalékát elpusztították, ezzel egyre kilátástalanabb a helyzete a veszélyeztetett emberszabású majmoknak.

A kihalás szélére sodródott egy veszélyeztetett állatfaj, a tapanuli orángután Fotó: HANDOUT / SUMATRAN ORANGUTAN SOCIETY (SOS)

Veszélyeztetett állat: a világ legritkább orangutánjai

A kutatás szerint 58 tapanuli orangután pusztult el a rendkívüli időjárási esemény miatt. Ez súlyos veszteség, mert a kritikusan veszélyeztetett faj teljes állománya kevesebb mint 800 egyedből áll.

A szakértők szerint ráadásul óvatos becslésről van szó. A számítás nem tartalmazza az esőzések miatt megrongálódott lombkoronát, valamint azt sem, hogy a vihar után csökkent az állatok számára elérhető táplálék mennyisége.

Cikkünk a következőkról szól:

Kihalás szélére sodródott a szumátrai orángután

A Senyar ciklon pusztítása

Klímaváltozás pusztító hatásai

A new great ape species described: the Tapanuli orangutan. 3 researchers of @IBE_Barcelona involved in the study https://t.co/Wb8xQ4jzNE pic.twitter.com/FeoGj5ENBP — Institute of Evolutionary Biology (IBE) (@IBE_Barcelona) November 2, 2017

Több mint ezer ember halt meg a ciklon miatt

A Senyar ciklon november végén pusztított Szumátrán, és több mint ezer ember halálát okozta. Ezzel Délkelet-Ázsia 2025-ös évének legsúlyosabb természeti katasztrófája lett.

A kutatók szerint a vihart követően eltűntek a tapanuli orangutánokra vonatkozó észlelések, ami arra utalt, hogy az állatokat áradások és földcsuszamlások sodorták el. Humanitárius munkások később egy valószínűsíthetően tapanuli orangután tetemét is megtalálták sár és fatörmelék között.

#Orangutans once were found all over Southeast #Asia. Today only a few populations are left on #Borneo (Bornean orangutans) and #Sumatra (Sumatran orangutans and #Tapanuli orangutans). All three #species are critically #endangered. Help us protect our read-haired cousins! 💚💚💚 pic.twitter.com/fD25WmVaNR — Orang-Utans In Not (@OrangUtansInNot) June 3, 2022

Eltűnhet egy emberszabású majomfaj

A tapanuli orangutánt csak 2017-ben azonosították önálló fajként. Tanulmányok szerint a populáció a kihalás szélére kerül, ha évente állományának több mint 1 százalékát elveszíti.

A mostani becslés ennek többszöröséről szól. A jelentés szerzői szerint a szélsőséges esőzések a klímaváltozás miatt egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a faj élőhelyére.

A kutatók megerősített védelmet, klímaváltozáshoz igazodó tervezést és nemzetközi támogatást sürgetnek. Szerintük még megakadályozható egy emberszabású majomfaj első modern kori kihalása – olvasható a BBC oldalán megjelent cikkben.