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orángután

Eltűnhet a Föld egyik legritkább állata, súlyos figyelmeztetést adtak ki a kutatók

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Friss tanulmány figyelmeztet egy kritikusan veszélyeztetett faj drámai helyzetére. A kutatók szerint a 2025 novemberében Szumátrán pusztító Senyar ciklon a tapanuli orángutánok teljes állományának mintegy 7 százalékát elpusztította, miközben már így is csak néhány száz példány él belőlük világszerte.
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Egy friss tanulmány szerint még közelebb sodródott a kihaláshoz a világ legritkább orangutánfaja. A 2025 novemberében Szumátrán pusztító Senyar ciklon és annak következményei a teljes tapanuli orangutánállomány mintegy 7 százalékát elpusztították, ezzel egyre kilátástalanabb a helyzete a veszélyeztetett emberszabású majmoknak.

A kihalás szélére sodródott egy veszélyeztetett állatfaj, a tapanuli orángután, This screen grab from a handout video taken on December 14, 2025, and released by the Sumatran Orangutan Society (SOS) on April 26, 2026, shows a Sumatran orangutan using a canopy bridge constructed by conservation NGO Tangguh Hutan Khatulistiwa (TaHuKah) in collaboration with government partners and UK-based charity SOS to cross a road in Pakpak Bharat district, North Sumatra. A Sumatran orangutan has been filmed for the first time crossing a man-made canopy bridge constructed to help the endangered animals bypass a tarred road on the Indonesian island, an NGO said on April 26. (Photo by Handout / SUMATRAN ORANGUTAN SOCIETY (SOS) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SUMATRAN ORANGUTAN SOCIETY (SOS)" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A kihalás szélére sodródott egy veszélyeztetett állatfaj, a tapanuli orángután Fotó: HANDOUT / SUMATRAN ORANGUTAN SOCIETY (SOS)

Veszélyeztetett állat: a világ legritkább orangutánjai

A kutatás szerint 58 tapanuli orangután pusztult el a rendkívüli időjárási esemény miatt. Ez súlyos veszteség, mert a kritikusan veszélyeztetett faj teljes állománya kevesebb mint 800 egyedből áll.

A szakértők szerint ráadásul óvatos becslésről van szó. A számítás nem tartalmazza az esőzések miatt megrongálódott lombkoronát, valamint azt sem, hogy a vihar után csökkent az állatok számára elérhető táplálék mennyisége.

Cikkünk a következőkról szól:

  • Kihalás szélére sodródott a szumátrai orángután
  • A Senyar ciklon pusztítása
  • Klímaváltozás pusztító hatásai

Több mint ezer ember halt meg a ciklon miatt

A Senyar ciklon november végén pusztított Szumátrán, és több mint ezer ember halálát okozta. Ezzel Délkelet-Ázsia 2025-ös évének legsúlyosabb természeti katasztrófája lett.

A szumátrai orangutánok szinte egész életüket a fákon töltik, a nőstények gyakorlatilag soha nem járnak a földön. A faj nemcsak önmagában fontos, hanem az esőerdő fennmaradásában is kulcsszerepet játszik, mert gyümölcsevőként nagy területen terjeszti a magokat. Ha ezek az orangutánok eltűnnének, több fafaj is veszélybe kerülne, miközben élőhelyük olyan ritka állatok otthona is, mint a szumátrai tigris, elefánt és orrszarvú – olvasható a Worldwildlife.org.

A kutatók szerint a vihart követően eltűntek a tapanuli orangutánokra vonatkozó észlelések, ami arra utalt, hogy az állatokat áradások és földcsuszamlások sodorták el. Humanitárius munkások később egy valószínűsíthetően tapanuli orangután tetemét is megtalálták sár és fatörmelék között.

Eltűnhet egy emberszabású majomfaj

A tapanuli orangutánt csak 2017-ben azonosították önálló fajként. Tanulmányok szerint a populáció a kihalás szélére kerül, ha évente állományának több mint 1 százalékát elveszíti.

A mostani becslés ennek többszöröséről szól. A jelentés szerzői szerint a szélsőséges esőzések a klímaváltozás miatt egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a faj élőhelyére.

A kutatók megerősített védelmet, klímaváltozáshoz igazodó tervezést és nemzetközi támogatást sürgetnek. Szerintük még megakadályozható egy emberszabású majomfaj első modern kori kihalása – olvasható a BBC oldalán megjelent cikkben.

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