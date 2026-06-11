Eltűnhet a Föld egyik legritkább állata, súlyos figyelmeztetést adtak ki a kutatók

Egy friss tanulmány szerint még közelebb sodródott a kihaláshoz a világ legritkább orangutánfaja. A 2025 novemberében Szumátrán pusztító Senyar ciklon és annak következményei a teljes tapanuli orangutánállomány mintegy 7 százalékát elpusztították, ezzel egyre kilátástalanabb a helyzete a veszélyeztetett emberszabású majmoknak.
Veszélyeztetett állat: a világ legritkább orangutánjai
A kutatás szerint 58 tapanuli orangután pusztult el a rendkívüli időjárási esemény miatt. Ez súlyos veszteség, mert a kritikusan veszélyeztetett faj teljes állománya kevesebb mint 800 egyedből áll.
A szakértők szerint ráadásul óvatos becslésről van szó. A számítás nem tartalmazza az esőzések miatt megrongálódott lombkoronát, valamint azt sem, hogy a vihar után csökkent az állatok számára elérhető táplálék mennyisége.
Cikkünk a következőkról szól:
- Kihalás szélére sodródott a szumátrai orángután
- A Senyar ciklon pusztítása
- Klímaváltozás pusztító hatásai
Több mint ezer ember halt meg a ciklon miatt
A Senyar ciklon november végén pusztított Szumátrán, és több mint ezer ember halálát okozta. Ezzel Délkelet-Ázsia 2025-ös évének legsúlyosabb természeti katasztrófája lett.
A kutatók szerint a vihart követően eltűntek a tapanuli orangutánokra vonatkozó észlelések, ami arra utalt, hogy az állatokat áradások és földcsuszamlások sodorták el. Humanitárius munkások később egy valószínűsíthetően tapanuli orangután tetemét is megtalálták sár és fatörmelék között.
Eltűnhet egy emberszabású majomfaj
A tapanuli orangutánt csak 2017-ben azonosították önálló fajként. Tanulmányok szerint a populáció a kihalás szélére kerül, ha évente állományának több mint 1 százalékát elveszíti.
A mostani becslés ennek többszöröséről szól. A jelentés szerzői szerint a szélsőséges esőzések a klímaváltozás miatt egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a faj élőhelyére.
A kutatók megerősített védelmet, klímaváltozáshoz igazodó tervezést és nemzetközi támogatást sürgetnek. Szerintük még megakadályozható egy emberszabású majomfaj első modern kori kihalása – olvasható a BBC oldalán megjelent cikkben.
Pár éven belül eltűnhet a boltokból a magyarok több kedvenc gyümölcse
A klímaváltozás egyre komolyabb kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, és a szakemberek szerint több népszerű gyümölcs is veszélybe kerülhet a következő években. Az aszályok, a szélsőséges időjárás, az új betegségek és a kártevők miatt egyes termények – köztük több népszerű gyümölcs is – drasztikusan megdrágulhatnak, vagy akár teljesen eltűnhetnek a boltok polcairól.
Háború, klímaválság és energiabiztonság
Az iráni konfliktus következményei jóval túlmutatnak a Közel-Keleten: a háború nemcsak az energiapiacokra és az élelmiszerárakra gyakorol nyomást, hanem tovább mélyíti a térség vízválságát és humanitárius problémáit is. A gazdasági hatásokat az energiaárak emelkedése mellett Európában is érezzük és fogjuk is érezni, ahogyan a várhatóan felerősödő migrációs nyomást is.
A szumátrai orangutánok szinte egész életüket a fákon töltik, a nőstények gyakorlatilag soha nem járnak a földön. A faj nemcsak önmagában fontos, hanem az esőerdő fennmaradásában is kulcsszerepet játszik, mert gyümölcsevőként nagy területen terjeszti a magokat. Ha ezek az orangutánok eltűnnének, több fafaj is veszélybe kerülne, miközben élőhelyük olyan ritka állatok otthona is, mint a szumátrai tigris, elefánt és orrszarvú – olvasható a Worldwildlife.org.