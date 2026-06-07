Rá sem ismerni némelyikükre: így néznek ki ma a Vészhelyzet sztárjai

A Vészhelyzet 1994. szeptember 19-én indult az NBC-n, és 15 évadon, összesen 331 epizódon át futott, egészen 2009. április 2-ig. Michael Crichton sorozata nemcsak a kórházi drámák egyik alapműve lett, hanem egész színészgenerációk karrierjét indította el vagy emelte új szintre.

Hogyan változtak a Vészhelyzet színészei a sorozat vége óta? Megtudhatja összeállításunkból! Fotó: Archives du 7eme Art

Vészhelyzet: a sorozat, amely új tempót adott a kórházi drámáknak

A Vészhelyzet ereje abban rejlett, hogy a nézők nem steril, lassú kórházi történeteket kaptak, hanem kapkodó műszakokat, élet-halál döntéseket, személyes összeomlásokat és nagy szerelmeket.

A sorozat hősei nem klasszikus, hibátlan tévés figurák voltak, hanem fáradt, esendő, sokszor széteső orvosok és nővérek, akiknek minden műszakban újra kellett kezdeniük mindent.

A Vészhelyzetből több színész világsztár lett, mások rendezőként, producerként vagy íróként folytatták a pályájukat. A szereplők közül sokan ma is aktívak, és többüket az elmúlt években újra komoly figyelem övezte.

Összegyűjtöttük a Vészhelyzet 15 meghatározó karakterét és az őket alakító színészeket. Megmutatjuk, hogyan változtak az elmúlt évtizedekben, és mi történt velük a sorozat után.

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