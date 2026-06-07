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Rá sem ismerni némelyikükre: így néznek ki ma a Vészhelyzet sztárjai

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Olvasási idő: 20 perc
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A Vészhelyzet több mint harminc éve indult, de a magyar nézőknek ma is egy egész korszakot idéz fel. A sorozat itthon 1996-tól került képernyőre, Amerikában viszont már 1994-ben elstartolt, és hamar a világ egyik legismertebb kórházi drámája lett. Greene, Carter és Ross doktor, valamint Hathaway nővér máig emlékezetes figurák, a szereplőket alakító George Clooney, Julianna Margulies, Noah Wyle és a többiek pedig a sorozat után is komoly karriert futottak be. Most megmutatjuk, mennyit változtak a Vészhelyzet szereplői, és mi történt velük azóta.
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színészNoah WyleGeorge ClooneyJulianna MarguliesvészhelyzetorvosszínésznősorozatVészhelyzetkórház

A Vészhelyzet 1994. szeptember 19-én indult az NBC-n, és 15 évadon, összesen 331 epizódon át futott, egészen 2009. április 2-ig. Michael Crichton sorozata nemcsak a kórházi drámák egyik alapműve lett, hanem egész színészgenerációk karrierjét indította el vagy emelte új szintre.

Hogyan változtak a Vészhelyzet színészei a sorozat vége óta? Megtudhatja összeállításunkból!, ERTV Series 1994 - 2009 USAGeorge Clooney, Anthony Edwards, Eriq Lasalle, Julianna Margulies, Laura Innes, Alex Kingston, Noah Wyle, Gloria Reuben (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Hogyan változtak a Vészhelyzet színészei a sorozat vége óta? Megtudhatja összeállításunkból! Fotó: Archives du 7eme Art

Vészhelyzet: a sorozat, amely új tempót adott a kórházi drámáknak

A Vészhelyzet ereje abban rejlett, hogy a nézők nem steril, lassú kórházi történeteket kaptak, hanem kapkodó műszakokat, élet-halál döntéseket, személyes összeomlásokat és nagy szerelmeket.

A sorozat hősei nem klasszikus, hibátlan tévés figurák voltak, hanem fáradt, esendő, sokszor széteső orvosok és nővérek, akiknek minden műszakban újra kellett kezdeniük mindent.

A Vészhelyzetből több színész világsztár lett, mások rendezőként, producerként vagy íróként folytatták a pályájukat. A szereplők közül sokan ma is aktívak, és többüket az elmúlt években újra komoly figyelem övezte.

Összegyűjtöttük a Vészhelyzet 15 meghatározó karakterét és az őket alakító színészeket. Megmutatjuk, hogyan változtak az elmúlt évtizedekben, és mi történt velük a sorozat után.

A következő oldalakon kiderül, kivel mi történt. Kattintson, hogy többet megtudjun!

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