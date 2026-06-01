Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Összedőlt egy négyemeletes ház Székesfehérváron

Liverpool

Megtörte a csendet a Liverpooltól kirúgott Arne Slot: elképesztő, amit üzent

vidámpark

Gyerekekkel teli körhinta omlott össze – többen kórházba kerültek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy indiai vidámparkban súlyos baleset történt, amikor egy körhinta működés közben meghibásodott és részben összeomlott. A hatóságok vizsgálják, hogy megfelelően elvégezték-e a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vidámparkbalesetIndia

Legalább öten megsérültek egy dél-indiai vidámparkban, miután egy körhinta működés közben váratlanul megdőlt. A baleset a Kerala államban található Happyland vidámparkban történt, ahol a játék éppen utasokkal üzemelt.

A hatóságok a vidámpark biztonsági előírásainak betartását vizsgálják - Képünk illusztráció
A hatóságok a vidámpark biztonsági előírásainak betartását vizsgálják - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Másodpercek alatt következett be a vidámparki baleset

A beszámolók szerint a körhinta több tucat embert emelt a magasba, amikor a szerkezet felső része hirtelen oldalra kezdett billenni. A megdőlő játék miatt egyes ülések a földnek és egy védőkorlátnak csapódtak - számolt be róla a People.

A sérültek között két kiskorú gyermek is volt. Négy sérültet közeli kórházakba szállítottak törésekkel és egyéb sérülésekkel, állapotukat stabilnak minősítették. Egy nő azonban súlyosabb sérüléseket szenvedett, ezért egy másik kórházba vitték további kezelésre.

A rendőrség előzetes vizsgálata szerint a szerkezet hegesztési pontjainál keletkezett hiba vezethetett a vidámparki balesethez. A hatóságok úgy vélik, hogy a tartó fémszerkezet egy része eltört működés közben, emiatt veszítette el stabilitását a játék.

Szemtanúk szerint közvetlenül az incidens előtt hangos reccsenés hallatszott, amely a szerkezet sérülésére utalhatott.

A nyomozás során azt is ellenőrzik, hogy a vidámparki játék rendelkezett-e a szükséges biztonsági tanúsítványokkal, illetve időben elvégezték-e rajta az előírt karbantartásokat.

A helyi hatóságok közölték, hogy amennyiben bebizonyosodik a mulasztás vagy a biztonsági előírások megsértése, felelősségre vonhatják a vidámpark üzemeltetőit.

30 méter magasban rekedtek a diákok – rémálommá vált az iskolai kirándulás

Rémisztő pillanatokat éltek át azok a diákok, akik egy texasi vidámpark egyik attrakcióján rekedtek a magasban. A hullámvasút meghibásodása miatt nyolc utas több órán át várta, hogy a mentőegységek biztonságban lehozzák őket.

Horrorbaleset! Összeomlott egy hullámvasút, gyerekek sérültek meg

Rémisztő baleset történt Belgiumban a Boudewijn Seaparkban. A vidámpark egyik attrakciója, egy hullámvasút összeomlott, a balesetben több ember megsérült.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!