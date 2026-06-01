Gyerekekkel teli körhinta omlott össze – többen kórházba kerültek

Legalább öten megsérültek egy dél-indiai vidámparkban, miután egy körhinta működés közben váratlanul megdőlt. A baleset a Kerala államban található Happyland vidámparkban történt, ahol a játék éppen utasokkal üzemelt.

A hatóságok a vidámpark biztonsági előírásainak betartását vizsgálják

Másodpercek alatt következett be a vidámparki baleset

A beszámolók szerint a körhinta több tucat embert emelt a magasba, amikor a szerkezet felső része hirtelen oldalra kezdett billenni. A megdőlő játék miatt egyes ülések a földnek és egy védőkorlátnak csapódtak - számolt be róla a People.

A sérültek között két kiskorú gyermek is volt. Négy sérültet közeli kórházakba szállítottak törésekkel és egyéb sérülésekkel, állapotukat stabilnak minősítették. Egy nő azonban súlyosabb sérüléseket szenvedett, ezért egy másik kórházba vitték további kezelésre.

A rendőrség előzetes vizsgálata szerint a szerkezet hegesztési pontjainál keletkezett hiba vezethetett a vidámparki balesethez. A hatóságok úgy vélik, hogy a tartó fémszerkezet egy része eltört működés közben, emiatt veszítette el stabilitását a játék.

Szemtanúk szerint közvetlenül az incidens előtt hangos reccsenés hallatszott, amely a szerkezet sérülésére utalhatott.

A nyomozás során azt is ellenőrzik, hogy a vidámparki játék rendelkezett-e a szükséges biztonsági tanúsítványokkal, illetve időben elvégezték-e rajta az előírt karbantartásokat.

A helyi hatóságok közölték, hogy amennyiben bebizonyosodik a mulasztás vagy a biztonsági előírások megsértése, felelősségre vonhatják a vidámpark üzemeltetőit.

At Least 5 Theme Park Goers Injured After Swing Ride Topples Over, Leaving Riders Crashing to the Ground https://t.co/AxHYwwE8vJ — People (@people) May 31, 2026