Döbbenetes: súlyos összegeket költenek a turisták a világ legveszélyesebb szállodájára

Az álomnyaralás mindenkinek mást jelent: van, aki a strandon való lazulást kedveli, míg mások idegen országokat és kultúrákat szeretnek ilyenkor felfedezni. Akadnak viszont olyanok, akik ennél extrémebb élményekre vágynak, számtalan kalandvágyó nyaraló ugyanis több ezer dollárt képes arra költeni, hogy elszállítsák őket az Atlanti-óceánba mélyére, ahol egy rozsdásodó acéltoronyban szállhatnak meg, 24 méterrel a cápáktól hemzsegő víz felett, egy olyan helyen, amelyet a világ legveszélyesebb szállodájaként tartanak számon.

A világ legveszélyesebb szállodája: meglepően nagy népszerűségnek örvend a turisták körében / Fotó: @captainaustinsfishing / TikTok

Súlyos összegeket adnak ki a világ legveszélyesebb szállodájára

Egy hajóskapitány, Austin Aycock által közzétett TikTok-videón az látható, amint hat turistát tesz ki az észak - karolinai partoknál található Frying Pan Towerben: a klip csakhamar 2,2 millió megtekintést ért el, a hozzászólók pedig egyszerre voltak halálra rémülve és lenyűgözve. Az egyik felhasználó úgy fogalmazott: olyan, akár egy horrorfilm egyik jelenete.

Az 1964-ben épült torony, amely mintegy 55 kilométerre a parttól található, egy történelmileg az Atlanti-óceán temetőjeként ismert partszakaszon, mostanra pedig az Egyesült Államok egyik legkülönlegesebb szálláshelyévé alakult át. Az itt tartózkodás nagyjából 200 dollárba (körülbelül 62 ezer forint) kerül személyenként és éjszakánként, minimum három éjszakával, így rövid tartózkodás esetén a teljes költség akár 600 dollárba (nagyjából 186 ezer forint) is kerülhet fejenként. Aycock azt is elárulta, a leghosszabb idő, amelyet egy csoport ott töltött, két hét volt.

A szállóhoz odajutni már önmagában kaland, majd ezután a vendégeket egy nagy sebességű lift viszi fel a főfedélzetre, amely kevesebb mint egy perc alatt 24 méter magasra repíti őket, mialatt lent a vízben hemzsegnek a nagy fehér cápák, a bikacápák és a tigriscápák. A torony a hurrikán sikátorban fekszik, ahol a trópusi viharok rendszeresen csapkodják a szerkezetet, a szél sebessége meghaladhatja a 160 km/h-t is. Orvosi vészhelyzet esetén a helikopterrel való utazás vagy egy 56 kilométeres hajóút jelenthet segítséget. A torony nyolc hálószobájával 12 vendég elszállásolására alkalmas, mialatt egy teljesen felszerelt, rozsdamentes acél konyha, mosó- és szárítógép, forró vizes zuhanyzók és napenergiával működő, nagy sebességű internet is a nyaralók rendelkezésére áll, az édesvíz pedig fordított ozmózis szűrőrendszeren keresztül érkezik. A szabadidős tevékenységek a szerkezet alatti védett zátony feletti horgászattól és búvárkodástól kezdve a biológiailag lebomló agyagcélokkal való skeet lövészeten át a haleledelből készült, biológiailag lebomló golflabdák ütögetéséig terjednek.