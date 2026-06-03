Villámcsapás ölt meg egy fiatal kajakozót – édesapja végignézte az egészet

A baleset vasárnap délután történt Florida állam Santa Rosa megyéjében. A 18 éves Michael Vargas és édesapja a Blackwater folyón kajakozott, amikor a fiút villámcsapás érte. Az ütközés erejétől kiesett a kajakból és a vízbe zuhant – számolt be róla a Fox News.

A villámcsapás után több mentőegység is részt vett a keresésben – Képünk illusztráció

Fotó: Illusztráció (Sadullah Akkoyun/Pexels)

Az esetet az édesapja, valamint a haditengerészet Morale, Welfare and Recreation programjának munkatársai is látták. A szemtanúk azonnal megkezdték a fiatal keresését, miközben értesítették a hatóságokat.

A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) nem sokkal dél után kapott bejelentést az eltűnésről. A keresésben több szervezet vett részt, köztük a Santa Rosa megyei seriffhivatal, az Escambia megyei búváregység és a Daphne Search and Rescue mentőcsapata. A hatóságok később a vízben találták meg Michael Vargas holttestét.

Az FWC közleményben fejezte ki részvétét az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. A National Lightning Safety Council adatai szerint ez volt a második olyan haláleset az Egyesült Államokban 2026-ban, amelyet villámcsapás okozott.

Az idei első ilyen tragédia áprilisban történt Wisconsin államban, amikor egy 41 éves férfit ért halálos villámcsapás egy parkolóban.