Villámcsapás ölt meg egy fiatal kajakozót – édesapja végignézte az egészet

A baleset vasárnap délután történt Florida állam Santa Rosa megyéjében. A 18 éves Michael Vargas és édesapja a Blackwater folyón kajakozott, amikor a fiút villámcsapás érte. Az ütközés erejétől kiesett a kajakból és a vízbe zuhant – számolt be róla a Fox News.
Az esetet az édesapja, valamint a haditengerészet Morale, Welfare and Recreation programjának munkatársai is látták. A szemtanúk azonnal megkezdték a fiatal keresését, miközben értesítették a hatóságokat.
A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) nem sokkal dél után kapott bejelentést az eltűnésről. A keresésben több szervezet vett részt, köztük a Santa Rosa megyei seriffhivatal, az Escambia megyei búváregység és a Daphne Search and Rescue mentőcsapata. A hatóságok később a vízben találták meg Michael Vargas holttestét.
Az FWC közleményben fejezte ki részvétét az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. A National Lightning Safety Council adatai szerint ez volt a második olyan haláleset az Egyesült Államokban 2026-ban, amelyet villámcsapás okozott.
Az idei első ilyen tragédia áprilisban történt Wisconsin államban, amikor egy 41 éves férfit ért halálos villámcsapás egy parkolóban.
Pillanatok alatt csapott le a halál: legalább 14 embert ölt meg a villámcsapás
Hirtelen érkező viharok söpörtek végig az országon, a mezőkön dolgozók különösen nagy veszélynek voltak kitéve. A villámcsapások legalább 14 ember életét követelték, több sérült kórházba került.
A szakemberek rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy zivatar idején a vízen tartózkodás különösen veszélyes, mivel a villámok gyakran a legmagasabb vagy leginkább kitett pontokat találják el.