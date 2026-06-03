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villámcsapás

Villámcsapás ölt meg egy fiatal kajakozót – édesapja végignézte az egészet

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Egy családi kajaktúra végződött tragédiával Florida államban vasárnap délután. A villámcsapás következtében egy 18 éves fiatal a vízbe zuhant, akit később holtan találtak meg a mentőegységek.
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villámcsapáskajakosFloridahalálos villámcsapás

A baleset vasárnap délután történt Florida állam Santa Rosa megyéjében. A 18 éves Michael Vargas és édesapja a Blackwater folyón kajakozott, amikor a fiút villámcsapás érte. Az ütközés erejétől kiesett a kajakból és a vízbe zuhant – számolt be róla a Fox News.

A villámcsapás után több mentőegység is részt vett a keresésben – Képünk illusztráció
A villámcsapás után több mentőegység is részt vett a keresésben – Képünk illusztráció
Fotó: Illusztráció (Sadullah Akkoyun/Pexels)

Az esetet az édesapja, valamint a haditengerészet Morale, Welfare and Recreation programjának munkatársai is látták. A szemtanúk azonnal megkezdték a fiatal keresését, miközben értesítették a hatóságokat.

A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) nem sokkal dél után kapott bejelentést az eltűnésről. A keresésben több szervezet vett részt, köztük a Santa Rosa megyei seriffhivatal, az Escambia megyei búváregység és a Daphne Search and Rescue mentőcsapata. A hatóságok később a vízben találták meg Michael Vargas holttestét.

Az FWC közleményben fejezte ki részvétét az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. A National Lightning Safety Council adatai szerint ez volt a második olyan haláleset az Egyesült Államokban 2026-ban, amelyet villámcsapás okozott.

Az idei első ilyen tragédia áprilisban történt Wisconsin államban, amikor egy 41 éves férfit ért halálos villámcsapás egy parkolóban.

A szakemberek rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy zivatar idején a vízen tartózkodás különösen veszélyes, mivel a villámok gyakran a legmagasabb vagy leginkább kitett pontokat találják el.

Pillanatok alatt csapott le a halál: legalább 14 embert ölt meg a villámcsapás

Hirtelen érkező viharok söpörtek végig az országon, a mezőkön dolgozók különösen nagy veszélynek voltak kitéve. A villámcsapások legalább 14 ember életét követelték, több sérült kórházba került.

 

 

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