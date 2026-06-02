Kisiklott és kettészakadt egy villamos, többen megsérültek

A kelet-berlini Neu-Hohenschönhausenben történt baleset helyszínére perceken belül nagy erőkkel érkeztek a mentők és a tűzoltók. A villamos egyik része kisiklott, majd egy oszlopnak ütközött és szinte kettészakadt – írja a Bild.

Kisiklott egy villamos Berlinben

A villamos-baleset drámai pillanatai

A sérült jármű oldala több helyen felszakadt, óriási pánik tört ki. Szerencsére a szerelvény nem borult fel, így még súlyosabb tragédiát sikerült elkerülni.

A hatóságok szerint három ember súlyosan, további tizenhét pedig könnyebben sérült meg.

Tizenkét utast kórházba szállítottak további vizsgálatokra és kezelésre. A mentésben több mint ötven tűzoltó és mentő dolgozott összehangoltan. A közlekedési vállalat szakemberei azonnal megkezdték a helyszín biztosítását és az áramtalanítást.

A baleset miatt több járat közlekedése megszakadt, ezért pótlóbuszokat állítottak forgalomba.

A szakértők jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a villamos váratlan kisiklást és a súlyos incidenst.