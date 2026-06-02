Kisiklott és kettészakadt egy villamos, többen megsérültek

Sokkoló jelenetek játszódtak le, amikor egy tömegközlekedési szerelvénnyel súlyos baleset szenvedett. A villamos egy kanyarban haladt, amikor váratlanul rendkívüli műszaki probléma lépett fel és kisiklott. A baleset során többen megsérültek.
A kelet-berlini Neu-Hohenschönhausenben történt baleset helyszínére perceken belül nagy erőkkel érkeztek a mentők és a tűzoltók. A villamos egyik része kisiklott, majd egy oszlopnak ütközött és szinte kettészakadt írja a Bild.

A villamos-baleset drámai pillanatai

A sérült jármű oldala több helyen felszakadt, óriási pánik tört ki. Szerencsére a szerelvény nem borult fel, így még súlyosabb tragédiát sikerült elkerülni. 

A hatóságok szerint három ember súlyosan, további tizenhét pedig könnyebben sérült meg. 

Tizenkét utast kórházba szállítottak további vizsgálatokra és kezelésre. A mentésben több mint ötven tűzoltó és mentő dolgozott összehangoltan. A közlekedési vállalat szakemberei azonnal megkezdték a helyszín biztosítását és az áramtalanítást. 

A baleset miatt több járat közlekedése megszakadt, ezért pótlóbuszokat állítottak forgalomba. 

A szakértők jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a villamos váratlan kisiklást és a súlyos incidenst.

Irodaháznak ütközött a villamos

Egy belgrádi villamos súlyos balesetet szenvedett, amikor egy kereszteződésnél kisiklott, áthajtott a járdán, majd egy irodaház földszintjének csapódott. A balesetben legalább 12 ember megsérült – köztük tíz utas és két, az épületben tartózkodó személy. Emberi mulasztás is szerepet játszhatott az esetben.

 

40 méteren át vonszolta a férfit a szerelvény

Egy budapesti villamosmegállóban életveszélyes baleset történt, amikor egy feltehetően ittas férfi elvesztette az egyensúlyát és a peronról a sínek mellé zuhant. A villamosvezető nem vette észre azonnal a bajt, ezért a szerelvény még közel 40 méteren át maga előtt tolta a férfit a peron és a villamos közé szorulva. A sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba.

 

 

