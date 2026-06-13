Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Varga Judit üzent a magyaroknak – ezt látni kell

Fontos

Megválasztották a Fidesz elnökét és az alelnököket is, itt van a nagy bejelentés

virágoskert

Forróság, aszály, napsütés: így marad szép a virágoskert a legnagyobb hőségben

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A nyári hőség és a tartós szárazság komoly kihívást jelent a kerttulajdonosok számára, hiszen sok növény ilyenkor gyorsan hervadásnak indul. Egy jól megtervezett virágoskert azonban a legforróbb hónapokban is színesen pompázhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
virágoskertnövényszárazságnapsütés

Amikor a nyári hőmérséklet megemelkedik, a virágoskert növényei hirtelen szembesülnek a hőséggel, szárazsággal és erős napsütéssel – írja az AP News.

Virágoskert a nyári hőségben? Ezek a legjobb forróságtűrő növények
Virágoskert a nyári hőségben? Ezek a legjobb forróságtűrő növények (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Ilyenkor sok virág lekonyul, elszárad vagy egyszerűen nem virágzik. Bár az extrém időjárást nem tudjuk teljesen megállítani, a megfelelő növényválasztással sokkal ellenállóbbá tehetjük a kertet.

A cserepes növények különösen érzékenyek

A cserépben nevelt növények mindig több gondoskodást igényelnek, mint a földbe ültetettek, mert teljesen a gondozóra vannak utalva víz és tápanyag szempontjából. Előfordulhat, hogy egy reggeli öntözés után estére már ismét lekonyulnak.

Ezzel szemben a jól begyökeresedett, szárazságtűrő növények sokkal ellenállóbbak, és mélyebb gyökereikkel képesek vizet felvenni a talajból.

Ezek a virágok bírják legjobban a hőséget

A kasvirág (Echinacea) az egyik legellenállóbb nyári növény. Miután az első szezonban jól megerősödik, kevés gondozással is bőségesen virágzik. Mellette a kúpvirág (Rudbeckia) is kifejezetten strapabíró.

A Gaillardia, vagyis a kokárdavirág élénk sárga, narancs és piros színeivel szinte beborítja a kertet, és rendkívül jól tűri a meleget.

A sétányrózsák színes virágfürtjeikkel hosszú ideig virágzanak, és vonzzák a méheket, pillangókat és kolibriket is. Igazi dísze lehet a virágoskert nyári időszakának.

Egy hiba, amivel tönkreteheti a virágoskertben a növényeit

A kertészkedési szezonban rengeteg „csodamódszer” terjed az interneten, de nem mindegyik használ a növényeknek. A kertészeti tévhitek közül az egyik legismertebb, hogy az ecet biztonságos és természetes gyomirtó. A háztartási ecet valóban megperzselheti a gyomok leveleit, de a gyökereket általában nem pusztítja el, ezért a növények hamar visszanőhetnek.

Kudarc vagy siker: ezen múlik idén, lesz-e bő termés a kertben

Ha ön is szeretne szép paradicsom- és paprikatermést, akkor néhány dolgot tudnia kell már a növények kiültetése előtt. A palánták helyes gondozásáról a zalaegerszegi Vetőmag és Gazdabolt tulajdonosai osztották meg tapasztalataikat, akik szerint elég pár apró hiba a komoly terméskieséshez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!