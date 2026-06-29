Tragédia a vízparton: zokogva omlott össze az édesanya –„Nem tudhattam, hogy ez lesz az utolsó ölelésünk”

Egy megtört szívű édesanya, akinek fia egy örvénylő áramlatba került és vízbe fulladt, azt mondja, hogy az Egyesült Királyságnak sürgősen szüksége van egy vízbiztonsági miniszterre, hogy megállítsa ezt a felfoghatatlan közegészségügyi vészhelyzetet, amely szüntelenül gyermekek életét követeli.

Vízbe fulladt egy 17 éves fiatal, összeroppant a gyásztól az édesanya

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Vízbe fulladt egy 17 éves fiatal, összeroppant a gyásztól az édesanya

Vanessa Abbess arra készült, hogy májusban szembenézzen 17 éves fia, Joe halálának harmadik, rendkívül fájdalmas évfordulójával, amikor azzal szembesült, hogy a múlt hónapban egyetlen hét alatt 19 ember fulladt vízbe.

Arra gondoltam: »Istenem, ez megint megtörténik.« Olyan volt, mint egy déjà vu, és megszakadt a szívem ezekért a családokért

– mondta a The Mirrornak.

A 17 éves Joe Abbess, aki szakácstanuló volt, 2023 májusában halt meg, miután a félévi szünetben a barátaival a strandra ment. A tinédzser jól úszott, kiváló fizikai állapotban volt, és annyira megfontolt volt, hogy a baráti társasága szeretetteljesen csak „apának” becézte, mert mindig mindenki biztonságára ügyelt. Joe azonban ugyanazon a napon vesztette életét Bournemouth-ban, mint egy másik társasághoz tartozó 12 éves kislány. További nyolc embert kellett kimenteni.

Derékig érő vízben állt, amikor egy erős örvénylő áramlat magával ragadta. Ez a jelenség nagyon gyorsan elsodorhatja az embereket a sekély vízből a mélyebb területek felé. Édesanyja, aki támogatja a „Save Lives for Sam” („Mentsünk életeket Samért”) kampányt, így nyilatkozott:

Joe elég naptejet vitt magával a többieknek, volt nála néhány hordozható töltő, és ő foglalta le a vonatjegyeket

– magyarázta.

Ő volt a megfontolt gyerek. Mindig ő szervezett meg mindent, és a többiek ezen viccelődtek, azt mondogatva: »Igen, apa!« Ez volt a visszatérő poénjuk.

Vanessa azt is elmesélte, hogy 2023. május 31-én, szerdán megölelte Joe-t, mielőtt elindultak volna az állomásra, ekkor látta őt élve utoljára.

Nem szokott megölelni, amikor a barátaival együtt ül az autóban, ezért gyorsan megöleltem, miközben kifelé siettünk az ajtón. Nagyon örülök, hogy megtettem, mert nem tudhattam, hogy ez lesz az utolsó ölelésünk.

Fia utolsó szavai pedig ezek voltak hozzá:

Szia, anya, később találkozunk, nagyon szeretlek.

Az édesanya ezt követően egy ideig nem hallott fia felől, ezért úgy gondolta, ír neki egy üzenetet. Azt írta: „Remélem, csodás napod van. Ne felejts el eleget inni. Nagyon meleg van odakint” –amire mér soha nem kapott választ.