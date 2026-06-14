A jelentés szerint az orosz kormánypárt támogatottsága folyamatosan csökken, miközben több régióban erősödhet a tiltakozó hangulat. Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Vlagyimir Putyinnak és az orosz vezetésnek egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a kedvezőtlen folyamatok elfedésére – írja a Daily Mail.

Vlagyimir Putyin támogatottsága csökkenhet Oroszországban

Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL/AFP

Komoly kihívásokkal nézhet szembe Vlagyimir Putyin

Az ukrán elnök szerint a dokumentumok az orosz vezetéshez eljutó belső jelentésekből származnak. Úgy fogalmazott, hogy még az esetleg megszépített adatokból is arra lehet következtetni, hogy problémák vannak az országban.

A bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy brit hatóságok az angol csatornán feltartóztattak egy, az orosz árnyékflottához köthető olajszállító hajót. A brit miniszterelnök szerint az akció újabb csapást jelent Moszkva számára.

Oroszországban ősszel parlamenti választásokat tartanak, ezért különösen nagy figyelem övezi az ország belpolitikai folyamatait és a lakosság hangulatának alakulását.

Elszabadulhat a pokol: Putyin Európa megtámadását is mérlegelheti

Az orosz területek elleni ukrán dróntámadások arra késztethetik Moszkvát, hogy csapásokat indítson európai országok ellen. Putyin Európát támadhatja a szakértők szerint.

Az ukrán katonák nem hitték el, hogy bekerítették őket

Az ukrán parancsnokság nem volt hajlandó elhinni, hogy az orosz fegyveres erők rohamegységei behatoltak Konsztantyinovka településre, és bekerítették az ott állomásozó ukrán csapatokat. A bekerítésről az orosz rohamszázad parancsnoka számolt be.