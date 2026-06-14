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Vlagyimiir Putyin

Zelenszkij megadta a kegyeldöfést Putyinnak – ellene fordulnak az oroszok?

38 perce
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Kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva állította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy csökkenhet Vlagyimir Putyin támogatottsága Oroszországban. Az ukrán vezető szerint egyre többen elégedetlenek a háborúval és az ország jelenlegi helyzetével, ez pedig Vlagyimir Putyin népszerűségére is hatással lehet.
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Vlagyimiir PutyinVolodimir Zelesznkijorosz-ukrán háború

A jelentés szerint az orosz kormánypárt támogatottsága folyamatosan csökken, miközben több régióban erősödhet a tiltakozó hangulat. Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Vlagyimir Putyinnak és az orosz vezetésnek egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a kedvezőtlen folyamatok elfedésére – írja a Daily Mail.

Vlagyimir Putyin támogatottsága csökkenhet Oroszországban – Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL/AFP
Vlagyimir Putyin támogatottsága csökkenhet Oroszországban
Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL/AFP

Komoly kihívásokkal nézhet szembe Vlagyimir Putyin

Az ukrán elnök szerint a dokumentumok az orosz vezetéshez eljutó belső jelentésekből származnak. Úgy fogalmazott, hogy még az esetleg megszépített adatokból is arra lehet következtetni, hogy problémák vannak az országban.

A bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy brit hatóságok az angol csatornán feltartóztattak egy, az orosz árnyékflottához köthető olajszállító hajót. A brit miniszterelnök szerint az akció újabb csapást jelent Moszkva számára.

Oroszországban ősszel parlamenti választásokat tartanak, ezért különösen nagy figyelem övezi az ország belpolitikai folyamatait és a lakosság hangulatának alakulását.

Elszabadulhat a pokol: Putyin Európa megtámadását is mérlegelheti

Az orosz területek elleni ukrán dróntámadások arra késztethetik Moszkvát, hogy csapásokat indítson európai országok ellen. Putyin Európát támadhatja a szakértők szerint.

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Az ukrán parancsnokság nem volt hajlandó elhinni, hogy az orosz fegyveres erők rohamegységei behatoltak Konsztantyinovka településre, és bekerítették az ott állomásozó ukrán csapatokat. A bekerítésről az orosz rohamszázad parancsnoka számolt be.

 

 

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