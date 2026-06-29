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vasúti közlekedés

Elképesztő: egymással szemben állt meg két vonat, megbénult a közlekedés

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Nem semmi, mi történt a vasútvonalon. A két vonat nagyjából 1,2 kilométerre állt meg egymástól, miután eddig ismeretlen okokból ugyanarra a vágányra kerültek.
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vasúti közlekedésvonatközlekedés

Nem éppen hétköznapi eseményre került sor hétfő délelőtt a Vágsellyei és az Érsekújvári járás határán, a Vágtornóc (Trnovec nad Váhom) és Tardoskedd (Tvrdošovce) közötti vasútvonalon, ami miatt teljesen megbénult a vasúti közlekedés. A Paraméter beszámolója szerint a forgalom azután állt le, miután az egyvágányú szakaszon egy személyvonat és egy tehervonat egymással szemben állt meg, megközelítőleg egy kilométerre egymástól.

vasút vonat
Egymással szemben megálló vonatok miatt bénult meg a közlekedés / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Egymással szemben megálló vonatok miatt bénult meg a közlekedés

A Szlovák Vasúttársaság (ŽSR) szóvivője, Petra Lániková úgy nyilatkozott, az eset nem sokkal 11 óra után történt. A hírek szerint a ZSSK Urpín gyorsvonata (R 835) és a CER Slovakia Nex 47722-es tehervonata ugyanarra a vágányra került, azonban biztonságos, 1,2 kilométeres távolságra álltak meg egymástól. 

A szóvivő kiemelte, sem az utasok, sem a vasúti dolgozók nem sérültek meg, a vasúti infrastruktúrában sem keletkezett kár, az eset körülményeit ugyanakkor még vizsgálják: egyelőre nem tudni, műszaki probléma vagy emberi mulasztás áll-e a háttérben. 

A ZSSK szóvivője, Ján Baček ehhez annyit tett hozzá, az eset miatt jelentősen nőttek a késések, mialatt a vasúti közlekedés már több mint egy órája szünetel az érintett szakaszon. A fennakadást tovább súlyosbítja az országot sújtó hőhullám is: a  Szlovák Vasutak ugyanis ideiglenes sebességkorlátozásokat vezettek be több vasútvonalon, a kánikulai idő miatt. 

Emiatt a többnyire 120–160 km/órás sebességgel közlekedő vonatoknak számos helyen jelentősen lassabban kell haladniuk.

 

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