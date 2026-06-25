Vonattal ütközött egy autó Angliában, egy ember meghalt

Egy ember meghalt, egy gyermek pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett abban a vonatbalesetben, amely csütörtök reggel történt az angliai Lancashire megyében, Hoghton település közelében – számolt be róla a Daily Mail.

A vonatbaleset után a mentőegységek és a rendőrség nagy erőkkel dolgoztak a helyszínen

Fotó: Pixabay.com

Mi történt a vonatbaleset helyszínén?

A baleset helyi idő szerint reggel 8 óra 50 perc körül történt a Station Road vasúti átjárójánál. Az autóban két ember utazott, amikor a Colne és Preston között közlekedő személyvonat összeütközött a járművel.

Az egyik utas a helyszínen életét vesztette. A gyermek – akinek életkorát a hatóságok nem közölték – életveszélyes sérülésekkel került a liverpooli Alder Hey Gyermekkórházba.

Leállt a vasúti közlekedés

A helyszínre mentők, tűzoltók, a brit közlekedési rendőrség, valamint a helyi rendőrség egységei is kivonultak. A mentésben két mentőhelikopter is részt vett.

A baleset miatt a Preston és Blackburn közötti vasútvonalon ideiglenesen szünetel a vonatközlekedés, az autósokat pedig arra kérték, hogy kerüljék el az érintett útszakaszt.

A brit közlekedési rendőrség közölte, hogy vizsgálat indult annak megállapítására, mi vezetett az autó és a személyvonat ütközéséhez.

A Northern vasúttársaság közleményében részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal és a vasúti balesetvizsgáló szervekkel a történtek kivizsgálásában.