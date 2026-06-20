Súlyos vonatbaleset Angliában: közel 90-en sérültek meg, egy ember meghalt - videó

A brit hatóságok tájékoztatása szerint pénteken két személyszállító szerelvény ütközött össze Bedford és Luton között. A vonatbalesetben életét vesztette az egyik mozdonyvezető, emellett 89 ember sérült meg különböző súlyossággal – számolt be róla a hirado.hu.
Hogyan történt a vonatbaleset?
A közlekedési rendőrség közlése szerint az East Midlands Railway két, London felé közlekedő szerelvénye haladt ugyanazon a vonalon. Az egyik vonat műszaki probléma miatt megállt a nyílt pályán, ezt követően a mögötte érkező szerelvény hátulról beleütközött.
Az egyik járat Corbyból, a másik Nottinghamből indult, célállomásuk pedig a londoni St. Pancras pályaudvar volt.
Hány sérültje van a vonatbalesetnek?
A regionális mentőszolgálat tájékoztatása szerint:
- 11 ember nagyon súlyos sérüléseket szenvedett,
- 22 sérült állapota súlyos,
- 56 embert könnyebb sérülésekkel láttak el.
A helyszínre húsz mentőautót és hat mentőhelikoptert vezényeltek. A sérülteket több környékbeli kórházba szállították.
A baleset miatt leállt a London és az ország északi térségei közötti egyik legfontosabb vasúti összeköttetés. A hatóságok szerint a Bedford és Sheffield közötti vonalon várhatóan egész hétvégén fennakadásokra kell számítani.
A forgalomkiesés a Luton Airport Parkway állomást is érinti, amely a lutoni nemzetközi repülőtér egyik legfontosabb vasúti kapcsolata.
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