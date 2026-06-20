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vonatbaleset

Súlyos vonatbaleset Angliában: közel 90-en sérültek meg, egy ember meghalt - videó

Tegnap, 9:06
Olvasási idő: 4 perc
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Súlyos vasúti szerencsétlenség történt Dél-Angliában, Bedford közelében. A vonatbaleset következtében egy ember életét vesztette, a sérültek száma pedig megközelítette a kilencvenet.
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vonatbalesetAngliatragédia

A brit hatóságok tájékoztatása szerint pénteken két személyszállító szerelvény ütközött össze Bedford és Luton között. A vonatbalesetben életét vesztette az egyik mozdonyvezető, emellett 89 ember sérült meg különböző súlyossággal – számolt be róla a hirado.hu.

A vonatbaleset után nagy erőkkel dolgoztak a mentőegységek a helyszínen (képünk illusztráció) Forrás: Unsplash
A vonatbaleset után nagy erőkkel dolgoztak a mentőegységek a helyszínen (képünk illusztráció) 
 Forrás: Unsplash

Hogyan történt a vonatbaleset?

A közlekedési rendőrség közlése szerint az East Midlands Railway két, London felé közlekedő szerelvénye haladt ugyanazon a vonalon. Az egyik vonat műszaki probléma miatt megállt a nyílt pályán, ezt követően a mögötte érkező szerelvény hátulról beleütközött.

Az egyik járat Corbyból, a másik Nottinghamből indult, célállomásuk pedig a londoni St. Pancras pályaudvar volt.

Hány sérültje van a vonatbalesetnek?

A regionális mentőszolgálat tájékoztatása szerint:

  • 11 ember nagyon súlyos sérüléseket szenvedett,
  • 22 sérült állapota súlyos,
  • 56 embert könnyebb sérülésekkel láttak el.

A helyszínre húsz mentőautót és hat mentőhelikoptert vezényeltek. A sérülteket több környékbeli kórházba szállították.

A baleset miatt leállt a London és az ország északi térségei közötti egyik legfontosabb vasúti összeköttetés. A hatóságok szerint a Bedford és Sheffield közötti vonalon várhatóan egész hétvégén fennakadásokra kell számítani.

A forgalomkiesés a Luton Airport Parkway állomást is érinti, amely a lutoni nemzetközi repülőtér egyik legfontosabb vasúti kapcsolata.

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