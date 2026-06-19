Súlyos vonatbaleset történt Angliában, két szerelvény ütközött

Két személyszállító vonat ütközött össze péntek este az angliai Bedford térségében. A vonatbaleset miatt több vasútvonalat lezártak, az esti közlekedésben pedig jelentős fennakadások alakultak ki.

Vonatbaleset Angliában: két szerelvény ütközött Bedford közelében, sérültek is vannak Forrás: Sky News

A hatóságok közlése szerint a szerelvények ütközése után több utas megsérült, a mentőegységek pedig azonnal a helyszínre vonultak. A baleset pontos körülményeit egyelőre vizsgálják.

Lezárták a vasúti pályát, több járatot töröltek

A baleset jelentős fennakadást okozott az angliai közlekedésben. A Thameslink tájékoztatása szerint a Luton és Bedford közötti vasúti szakaszt lezárták, miközben a rendőrség és a mentőszolgálatok a helyszínen dolgoztak.

Az East Midlands Railway közölte, hogy a London St Pancras és Leicester között közlekedő vonatok ideiglenesen nem jártak, mivel a segélyszolgálatok egy „incidens” miatt intézkedtek. A társaság később azt is jelezte, hogy az érintett járatokat aznap már nem indítják újra.

A brit közlekedési rendőrség (British Transport Police), a Bedfordshire-i rendőrség és a helyi tűzoltóság is bekapcsolódott a mentésbe. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerülje el a környéket.

A mentésben az East of England mentőszolgálat speciális egységei is részt vettek. A helyszínre légi mentőt és a veszélyes helyzetek kezelésére kiképzett csapatot is küldtek.

Egy utas szerint a vonat hirtelen állt meg

A közösségi médiában közzétett videókon egy sérült, lila színű Luton Express szerelvény látható, valamint olyan utasok, akik a sínek mellett várakoztak a segítségre.

Egy Pete Knapp nevű utas arról számolt be, hogy a Bedford felől délre tartó vonat 17 óra 12 perc körül szenvedett balesetet. Elmondása szerint a szerelvény eleje kevésbé sérült, azonban a harmadik kocsi kisiklott.

Az utas szerint az ütközés váratlanul történt, nem érzett lassítást, és nem hallott figyelmeztető jelzést sem. Saját elmondása alapján kisebb sérüléseket szenvedett, de más utasok állapota súlyosabb lehetett.

A bedfordi vonatbaleset miatt a vasúti közlekedés helyreállítása várhatóan időt vesz igénybe. A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozta az ütközést, a vizsgálat folyamatban van.