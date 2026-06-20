Vonatbaleset Németországban, egy ember életveszélyesen megsérült – videó

Súlyos vonatbaleset történt szombat hajnalban Németországban, amikor egy tehervonat két kocsija lezuhant egy hídról Münchenben – jelentette a The Sun.

Vonatbaleset Münchenben. Fotó: EHSAN MONAJATI / DPA

Súlyos vonatbaleset Németországban

A baleset a bajor fővárosban, a Milbertshofen városrészben történt helyi idő szerint hajnali 1:40 körül.

A rendőrség tájékoztatása szerint két tehervonat tolatási műveletet végzett egy vasúti felüljárón a Schleißheimer Straße felett, amikor összeütköztek.

Az ütközés ereje következtében az egyik szerelvény több kocsija a híd széle felé sodródott, majd két vagon a mélybe zuhant, és az alattuk húzódó úttestre esett.

A balesetben egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.

A helyszínen készült felvételeken jól látszik, hogy a lezuhant vagonok az úton landoltak, miközben törmelék borította az úttestet.

++EIL++



In #München sind heute Nacht zwei Wagons eines #Güterzug|s mal eben von einer Brücke gestürzt. Eine Person wurde schwer verletzt.



Die marode deutsche Infrastruktur wird zunehmend lebensgefährlich... pic.twitter.com/7EBL97a3e0 — Dr. David Lütke (@DrLuetke) June 20, 2026

A müncheni rendőrség közlése szerint a hídról lezuhant kocsik a baleset idején üresek voltak.

A mentők, a tűzoltók és a rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre, hogy biztosítsák a területet és megkezdjék a műszaki mentést.

A német vasúttársaság, a Deutsche Bahn szóvivője elmondta, hogy az érintett vasúti pályaszakaszt kizárólag tehervonatok használják.