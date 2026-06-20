Vonatbaleset Németországban, egy ember életveszélyesen megsérült – videó

Súlyos vonatbaleset történt szombat hajnalban Németországban, amikor egy tehervonat két kocsija lezuhant egy hídról Münchenben – jelentette a The Sun.
Súlyos vonatbaleset Németországban
A baleset a bajor fővárosban, a Milbertshofen városrészben történt helyi idő szerint hajnali 1:40 körül.
A rendőrség tájékoztatása szerint két tehervonat tolatási műveletet végzett egy vasúti felüljárón a Schleißheimer Straße felett, amikor összeütköztek.
Az ütközés ereje következtében az egyik szerelvény több kocsija a híd széle felé sodródott, majd két vagon a mélybe zuhant, és az alattuk húzódó úttestre esett.
A balesetben egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.
A helyszínen készült felvételeken jól látszik, hogy a lezuhant vagonok az úton landoltak, miközben törmelék borította az úttestet.
A müncheni rendőrség közlése szerint a hídról lezuhant kocsik a baleset idején üresek voltak.
A mentők, a tűzoltók és a rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre, hogy biztosítsák a területet és megkezdjék a műszaki mentést.
A német vasúttársaság, a Deutsche Bahn szóvivője elmondta, hogy az érintett vasúti pályaszakaszt kizárólag tehervonatok használják.