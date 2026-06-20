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németország

Vonatbaleset Németországban, egy ember életveszélyesen megsérült – videó

Tegnap, 9:27
Olvasási idő: 4 perc
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A The Sun szerint életveszélyesen megsérült egy ember, miután két tehervonat összeütközött Münchenben. Az ütközés következtében több vagon kisiklott, kettő pedig egy vasúti hídról az alatta húzódó útra zuhant.
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németországsúlyos vonatbalesetmünchen

Súlyos vonatbaleset történt szombat hajnalban Németországban, amikor egy tehervonat két kocsija lezuhant egy hídról Münchenben – jelentette a The Sun.

vonatbaleset
Vonatbaleset Münchenben. Fotó: EHSAN MONAJATI / DPA

Súlyos vonatbaleset Németországban

A baleset a bajor fővárosban, a Milbertshofen városrészben történt helyi idő szerint hajnali 1:40 körül.

A rendőrség tájékoztatása szerint két tehervonat tolatási műveletet végzett egy vasúti felüljárón a Schleißheimer Straße felett, amikor összeütköztek.

Az ütközés ereje következtében az egyik szerelvény több kocsija a híd széle felé sodródott, majd két vagon a mélybe zuhant, és az alattuk húzódó úttestre esett.

A balesetben egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.

A helyszínen készült felvételeken jól látszik, hogy a lezuhant vagonok az úton landoltak, miközben törmelék borította az úttestet.

A müncheni rendőrség közlése szerint a hídról lezuhant kocsik a baleset idején üresek voltak.

A mentők, a tűzoltók és a rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre, hogy biztosítsák a területet és megkezdjék a műszaki mentést.

A német vasúttársaság, a Deutsche Bahn szóvivője elmondta, hogy az érintett vasúti pályaszakaszt kizárólag tehervonatok használják.

 

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