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vulkán

Vulkánkitörés okozott pánikot a népszerű szigeten – repülőtereket kellett lezárni

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Újabb jelentős vulkánkitörés történt Indonéziában, amely miatt a hatóságok több biztonsági intézkedést is bevezettek. A vulkán aktivitása következtében hamufelhő emelkedett a magasba, a környék lakóit pedig fokozott óvatosságra figyelmeztették.
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vulkánvulkánkitörésIndonézia

A Flores szigetén található Lewotobi Laki-Laki vulkán pénteken ismét működésbe lépett, és több mint két kilométer magas hamuoszlopot lövellt a légkörbe. A kitörés miatt az indonéz katasztrófavédelem riasztást adott ki, valamint arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék el a tűzhányó öt kilométeres körzetét – számolt be róla a Híradó.

A Lewotobi Laki-Laki vulkán 2025 augusztusában is jelentős aktivitást mutatott Mount Lewotobi Laki-Laki erupts as seen from Pululera village, East Nusa Tenggara, on August 18, 2025. (Photo by ARNOLD WELIANTO / AFP)
A Lewotobi Laki-Laki vulkán 2025 augusztusában is jelentős aktivitást mutatott
Fotó: ARNOLD WELIANTO / AFP

A vulkánkitörés miatt lezárták a közeli repülőteret

Az 1703 méter magas hegytől mintegy 60 kilométerre fekvő maumerei repülőtéren elővigyázatosságból felfüggesztették a légiforgalmat. A döntést a levegőbe került vulkáni hamu indokolta, amely veszélyt jelenthet a repülőgépek működésére.

Flores szigete a turisták körében is kedvelt úti cél, elsősorban a világhírű Komodo Nemzeti Park miatt. A sziget Balihoz képest mintegy 800 kilométerre keletre található.

A Lewotobi Laki-Laki az elmúlt években többször is aktív volt. A 2024 novemberében bekövetkezett kitörések legalább tíz ember halálát okozták, és jelentős fennakadásokat eredményeztek a légi közlekedésben. Akkor több nemzetközi járatot is átirányítottak Bali repülőterei felé.

Indonézia a világ egyik legaktívabb vulkanikus térsége. A mintegy 270 millió lakosú ország a Csendes-óceáni Tűzgyűrű mentén helyezkedik el, ahol gyakoriak a földrengések és a vulkánkitörések. Az ország területén körülbelül 130 aktív tűzhányó található.

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Két túrázó holttestét találták meg egymás karjai közt a egy indonéz vulkán lejtőjén. A vulkánkitörés során a Mount Dukono környéke életveszélyes zónává vált, mégis többen felmentek a hegyre.

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Drámai jelenetek játszódtak le egy guatemalai túrán, pillanatok alatt vált életveszélyessé a helyzet. A turistacsoport egy aktív vulkánt mászott meg, amely váratlanul kitört.

 

 

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