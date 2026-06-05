Vulkánkitörés okozott pánikot a népszerű szigeten – repülőtereket kellett lezárni

A Flores szigetén található Lewotobi Laki-Laki vulkán pénteken ismét működésbe lépett, és több mint két kilométer magas hamuoszlopot lövellt a légkörbe. A kitörés miatt az indonéz katasztrófavédelem riasztást adott ki, valamint arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék el a tűzhányó öt kilométeres körzetét – számolt be róla a Híradó.
A vulkánkitörés miatt lezárták a közeli repülőteret
Az 1703 méter magas hegytől mintegy 60 kilométerre fekvő maumerei repülőtéren elővigyázatosságból felfüggesztették a légiforgalmat. A döntést a levegőbe került vulkáni hamu indokolta, amely veszélyt jelenthet a repülőgépek működésére.
Flores szigete a turisták körében is kedvelt úti cél, elsősorban a világhírű Komodo Nemzeti Park miatt. A sziget Balihoz képest mintegy 800 kilométerre keletre található.
A Lewotobi Laki-Laki az elmúlt években többször is aktív volt. A 2024 novemberében bekövetkezett kitörések legalább tíz ember halálát okozták, és jelentős fennakadásokat eredményeztek a légi közlekedésben. Akkor több nemzetközi járatot is átirányítottak Bali repülőterei felé.
Indonézia a világ egyik legaktívabb vulkanikus térsége. A mintegy 270 millió lakosú ország a Csendes-óceáni Tűzgyűrű mentén helyezkedik el, ahol gyakoriak a földrengések és a vulkánkitörések. Az ország területén körülbelül 130 aktív tűzhányó található.
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