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vulkánkitörés

Turisták menekültek az izzó kövek elől – videón a drámai vulkánkitörés

7 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Drámai pillanatokat éltek át a túrázók Guatemala egyik legismertebb tűzhányójánál. A vulkánkitörés során izzó kődarabok hullottak a környéken tartózkodók közelébe, miközben a hegyből sűrű füst- és hamufelhők emelkedtek a magasba. A történtekről videófelvétel is készült.
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vulkánkitöréslávaturistaGuatemala

Ijedt turisták kerestek menedéket Guatemala egyik legismertebb vulkánjánál, amikor a Volcán de Fuego kitörése során izzó kődarabok kezdtek hullani a környéken. A vulkánkitörés idején több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. A közösségi médiában megjelent videófelvételeken látható, ahogy a résztvevők futva próbálnak biztonságos helyre jutni, miközben a vulkánból füst és hamu tör a magasba.

A vulkánkitörés után füst- és hamufelhők emelkedtek a magasba (képünk illusztráció) Fotó: LEO COULONGEAT / Hans Lucas The Fuego volcano erupting at night.Le volcan Fuego en eruption de nuit. (Photo by Léo Coulongeat / Hans Lucas via AFP)
A vulkánkitörés után füst- és hamufelhők emelkedtek a magasba (képünk illusztráció) 
Fotó: LEO COULONGEAT / Hans Lucas

A vulkánkitörés váratlanul érte a túrázókat

A New York Post információi szerint  egy túrázó kabátját egy forró kődarab ki is égette, miközben egy másik szikla csaknem eltalálta a fejét. Elmondása szerint a kitörést eleinte filmezni próbálta, ám amikor észrevette a lehulló köveket, azonnal menekülni kezdett.

A résztvevők később úgy nyilatkoztak, hogy a történtek egyszerre jelentettek felejthetetlen élményt és rendkívül félelmetes helyzetet.

Guatemala legaktívabb tűzhányója

A Volcán de Fuego Guatemala legaktívabb vulkánja. A szakértők szerint szinte folyamatosan működik, rendszeresen kisebb gáz- és hamurobbanásokat produkál.

A tűzhányó a spanyol hódítás kezdete óta több mint hatvan alkalommal tört ki. Legutóbbi jelentős kitörése 2018 júniusában történt, amikor a kialakuló piroklaszt-árak településeket temettek maguk alá, és több mint száz ember életét követelték.

A mostani esemény során nem érkezett jelentés halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről.

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