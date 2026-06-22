Turisták menekültek az izzó kövek elől – videón a drámai vulkánkitörés

Ijedt turisták kerestek menedéket Guatemala egyik legismertebb vulkánjánál, amikor a Volcán de Fuego kitörése során izzó kődarabok kezdtek hullani a környéken. A vulkánkitörés idején több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. A közösségi médiában megjelent videófelvételeken látható, ahogy a résztvevők futva próbálnak biztonságos helyre jutni, miközben a vulkánból füst és hamu tör a magasba.
A vulkánkitörés váratlanul érte a túrázókat
A New York Post információi szerint egy túrázó kabátját egy forró kődarab ki is égette, miközben egy másik szikla csaknem eltalálta a fejét. Elmondása szerint a kitörést eleinte filmezni próbálta, ám amikor észrevette a lehulló köveket, azonnal menekülni kezdett.
A résztvevők később úgy nyilatkoztak, hogy a történtek egyszerre jelentettek felejthetetlen élményt és rendkívül félelmetes helyzetet.
Guatemala legaktívabb tűzhányója
A Volcán de Fuego Guatemala legaktívabb vulkánja. A szakértők szerint szinte folyamatosan működik, rendszeresen kisebb gáz- és hamurobbanásokat produkál.
A mostani esemény során nem érkezett jelentés halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről.
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A tűzhányó a spanyol hódítás kezdete óta több mint hatvan alkalommal tört ki. Legutóbbi jelentős kitörése 2018 júniusában történt, amikor a kialakuló piroklaszt-árak településeket temettek maguk alá, és több mint száz ember életét követelték.