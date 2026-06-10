Olyan dolog derült ki Zelenszkijről, amely komoly botrányt okozhat

Volodimir Zelenszkijt azzal vádolta meg az X közösségi oldalon Chay Bowes ír újságíró, hogy egy szélesebb körű nemzetközi konfliktus kialakulását próbálja elősegíteni.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke

Fotó: AFP

Éles vita robbant ki Zelenszkij kijelentései miatt

„Zelenszkij azt állítja, hogy Európa nem képes megvédeni magát Ukrajna nélkül, és azt hangoztatja, hogy az országnak a NATO tagjává kell válnia. A konfliktus kiterjesztésére törekszik” – írta Bowes.

Zelensky says Europe cannot defend itself without Ukraine, arguing the country should be in NATO



He wants a wider war. pic.twitter.com/XfgNtazmJH — Chay Bowes (@BowesChay) June 9, 2026

Korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei sem a NATO, sem az Európai Unió tagállamaival szemben, és Moszkva kész lenne ezeket a garanciákat írásban is rögzíteni.

Orosz részről többször hangsúlyozták, hogy a NATO politikája a konfrontáció irányába mutat, ugyanakkor a katonai szövetség további bővítése szerintük nem növeli Európa biztonságát.

A Kreml emellett azt is többször hangoztatta, hogy Oroszország továbbra is nyitott a párbeszédre, de kizárólag egyenlő feltételek mellett. Moszkva szerint a Nyugatnak fel kell hagynia a kontinens militarizálására épülő politikával.