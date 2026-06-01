Súlyos vád Moszkva ellen: ukrán gyermekek elhurcolásáról beszélt Zelenszkij

Az ukrán elnök egy interjúban arról beszélt, hogy Oroszország ukrán gyermekeket rabol el. Volodimir Zelenszkij szerint a fiatalokat arra képzik ki, hogy saját hazájuk ellen harcoljanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország ukrán gyermekeket rabol el, és arra képzi ki őket, hogy saját hazájuk ellen harcoljanak – írja az Independent. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Zelenszkij vasárnap a CBS „Face the Nation” című műsorában adott interjújában azt mondta, hogy az Oroszországba hurcolt gyermekeket arra tanítják, hogy gyűlöljék szülőhazájukat. 

„Megtanították ezeket a gyerekeket arra, hogy gyűlöljék a szülőhazájukat, gyűlöljék a saját népüket. És ilyen fiatal ukránok, fiatal fiúk jönnek a csatatérre, és megölik az ukránokat”

– mondta az interjúban. 

A becslések szerint több ezer gyermeket vittek erőszakkal Oroszországba. 

Az interjúban az ukrán elnök azt is elmondta, hogy arra törekszik, hogy a tél beállta előtt újraindítsa a béketárgyalásokat Oroszországgal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a kijevi vezetés titokban egy további két-három éves felőrlő hadviselésre készíti fel az országot, miközben a frontvonalon és a hátországban is egyre mélyülnek a válság jelei.

 

