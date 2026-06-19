Zelenszkij súlyos fenyegetést küldött egy országnak: indulhatnak az ukrán rakéták?

Zelenszkij egy nyilatkozatában kétségbe vonta Lukasenko korábbi állítását, miszerint Belarusz nem kíván belesodródni az orosz–ukrán háborúba. Az ukrán elnök szerint Moszkva továbbra is igyekszik bevonni Minszket a konfliktusba, ugyanakkor Belarusz vezetése tisztában van azzal, hogy Ukrajna minden fenyegetésre reagálni fog.

Zelenszkij ultimátumot adott Lukasenkónak az ukrán határ menti berendezések ügyében

Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

Az ukrán elnök azt állította, hogy a ukrán határ közelében olyan jelismétlő rendszerek működnek, amelyek a drónok és más katonai eszközök irányítását segíthetik. Zelenszkij szerint ezek a berendezések tornyokra vannak telepítve, és lehetőséget adnak az orosz erőknek a támadások pontosítására.

A politikus felszólította Lukasenko vezetését, hogy kapcsolják ki vagy távolítsák el ezeket az eszközöket. Hozzátette, hogy erre szerinte akár egy hét is elegendő lenne. Egyúttal figyelmeztetést is megfogalmazott:

„Ha ő nem teszi meg, akkor mi fogjuk” – jelentette ki.

Belarusz továbbra sem akar hivatalosan belépni a háborúba

A vita előzménye, hogy Belarusz vezetője június elején egy interjúban arról beszélt, országa nem kíván közvetlenül részt venni a háborúban. Alekszandr Lukasenko akkor azt mondta, hogy ő és Vlagyimir Putyin egyaránt úgy látja, Belarusz bevonása több kárt okozna, mint hasznot.

Az elmúlt hónapokban ugyanakkor Zelenszkij többször is arról beszélt, hogy fokozódott a katonai aktivitás Belarusz területén, és fennáll a veszélye annak, hogy Oroszország megpróbálja még szorosabban bevonni szövetségesét a konfliktusba.

A kijelentések újabb diplomáciai feszültséget vetítenek előre a két ország között, miközben a drónok szerepe továbbra is meghatározó az orosz–ukrán háborúban.