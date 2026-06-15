Zendaya és Tom Holland visszatért – a képek láttán beindultak a találgatások

A Zendaya és Tom Holland páros a Pókember: Vadonatúj nap promóciós eseményén jelent meg együtt Madridban. A rajongók számára különösen emlékezetes pillanat volt ez, hiszen utoljára a 2021-es Pókember: Nincs hazaút sajtókörútja során pózoltak közösen vörös szőnyegen – írj a DailyMail.

Zendaya és Tom Holland öt év után ismét együtt mutatkozott a nyilvánosság előtt egy vörös szőnyeges eseményen Fotó: THOMAS COEX / AFP

Zendaya és Tom Holland ismét együtt dolgozik

A fotózáson Zendaya egy látványos, fűzős ruhában érkezett, míg Tom Holland fekete öltönyt viselt, amelyhez egy piros inget választott, finoman utalva Pókember karakterére. A közös megjelenésük rövid idő alatt bejárta a világsajtót.

A sztárpár nemcsak magánéletében, hanem a vásznon is újra együtt szerepel. A készülő Pókember: Vadonatúj nap mellett mindketten feltűnnek majd Christopher Nolan új filmjében, az Odüsszeiában is.

Tom Holland egy friss interjúban elárulta, hogy rendkívül fontos számára Zendaya véleménye a forgatások során. Elmondása szerint a színésznővel olyan őszintén tudnak beszélni a jelenetekről, mint szinte senki mással a stábban.

Zendaya és Tom Holland öt év után ismét együtt mutatkozott a nyilvánosság előtt egy vörös szőnyeges eseményen Fotó: THOMAS COEX / AFP

Egy jelenetet újra is írtak a forgatás alatt

A színész arról is beszélt, hogy a Pókember: Vadonatúj nap forgatásán volt egy jelenet, amelyről mindketten úgy érezték, nem működik megfelelően. Miután Zendayával megbeszélték a problémát, Holland a rendezőhöz fordult, aki végül nyitott volt a változtatásra.

A stáb másnap újraforgatta a jelenetet, és Tom szerint ez volt a helyes döntés. A színész úgy véli, csak azért merte ilyen határozottan jelezni az aggályait, mert Zendaya mellett teljes biztonságban és támogatva érezte magát.

A rajongók már a jövőjüket találgatják

A madridi közös megjelenés után ismét felerősödtek azok a pletykák, amelyek szerint a sztárpár kapcsolata komolyabb szintre lépett. Bár hivatalos megerősítés továbbra sem érkezett, a rajongók szerint a közös vörös szőnyeges visszatérés önmagában is sokatmondó.

Annyi azonban biztos, hogy Zendaya és Tom Holland továbbra is Hollywood egyik legkedveltebb párosa, és a következő hónapokban még számos közös szereplésükre számíthatnak a rajongók a Pókember: Vadonatúj nap és az Odüsszeia bemutatójához kapcsolódó eseményeken.