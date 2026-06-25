Napok óta keresik a szökött zsiráfot, még helikoptert is bevetettek

Magánrezervátumból szökött meg egy Gracie nevű zsiráf Texasban, a Cedar Hollow Ranch területéről. A 3 éves állat már két hete kóborol, a helyiek nagy erőkkel keresik – írja a Huffpost.

Nagyszabású keresés indult: eltűnt egy zsiráf a texasi erdőkben (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A tulajdonos, Vic Jones szerint Gracie egy olyan, nehezen megközelíthető, sziklás és erdős területre tévedt, ahová korábban más zsiráfok soha nem merészkedtek. A feltételezések szerint az állat egy kapun kívülre került, amikor visszaereszkedett a dombos területről.

A keresés azóta is tart: helikoptereket is bevetettek, és több bejelentés is érkezett a zsiráf észleléséről, de Gracie továbbra sem került elő. A megtalálásáért 5 000 dolláros jutalmat is felajánlottak.

A zsiráf számára nem veszélyes a környezet

A hatóságok szerint a zsiráf nincs közvetlen veszélyben, mivel a terület rendkívül ritkán lakott. Real megye seriffje elmondta, hogy bár az elmúlt években több egzotikus állat is eltűnt a környéken – például zebrák, bivalyok és majmok –, ez az első alkalom, hogy egy zsiráf szökött meg.

A texasi Hill Country régió egyébként több egzotikus állatnak is otthont ad, mivel éghajlata és domborzata részben hasonlít az afrikai élőhelyekhez.

A keresést jelentősen nehezíti, hogy a zsiráf mozgását késve jelzik vissza az észlelések. A mentőcsapatok gyakran csak napokkal később értesülnek arról, hol látták utoljára Gracie-t, így mindig lemaradásban vannak.

A tulajdonos szerint a zsiráf valószínűleg képes elegendő táplálékot találni a területen, és más állatok sem jelentenek rá veszélyt. Ennek ellenére továbbra is nagy erőkkel keresik a szökött állatot.

Különleges afrikai ragadozók születtek Nyíregyházán

Szerválkölykök születtek a Nyíregyházi Állatparkban. A kölykök jelenleg négyhetesek, és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban két hím és egy nőstény kölyök található, akik édesanyjuk gondoskodó figyelmének köszönhetően szépen gyarapodnak. Testsúlyuk jelenleg 800–900 gramm között mozog.

Sorsfordító pillanat a Börzsönyben: tisztavérű vadmacska kölyköt találtak

A Börzsönyben talált elárvult kölyök vadmacska a Budakeszi Vadasparkban kapott esélyt az életben maradásra és arra, hogy később visszakerüljön természetes élőhelyére. A szakemberek célja, hogy a vadmacska minél kevésbé szokjon az emberhez.