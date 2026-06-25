Halálba zuhant a híres nemzeti parkban egy turista: egy 180 méter magas vízesés ölt meg

Zuhanás következtében életét vesztette egy 22 éves férfi a kaliforniai Yosemite Nemzeti Parkban, miután a Merced folyó sodrása a csaknem 181 méter magas Nevada-vízesés felé ragadta. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a baleset szombaton történt. A férfit Josue Baires Alfaróként azonosították – számolt be róla a The Guardian.
Hogyan történt a zuhanás?
A balesetet egy másik látogató is látta. Freesia Gaul éppen fényképezett, amikor észrevette, hogy a férfit sodorja a folyó. A korábbi önkéntes vízimentő azonnal a vízbe ugrott, hogy segítsen rajta. Elmondása szerint azonban a sodrás rendkívül erős volt, ezért nem tudta elérni a bajba jutott férfit. A mentési kísérlet közben ő maga is életveszélybe került, végül egy közelben tartózkodó ember egy túrabot segítségével húzta biztonságba, így elkerülte, hogy ő is a vízesésen zuhanjon le.
Az amerikai Nemzeti Park Szolgálat vizsgálatot indított a halálos baleset ügyében.
A Nemzeti Park Szolgálat ismét arra kérte a látogatókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a folyók és a nedves sziklák közelében. A szakemberek szerint a felszínen nyugodtnak tűnő víz alatt rendkívül erős sodrás alakulhat ki, amely könnyen életveszélyes helyzetet idézhet elő.
A Yosemite Nemzeti Park évente mintegy négymillió látogatót fogad, és az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. A parkban ugyanakkor korábban is történt több halálos baleset. 2013-ban egy 19 éves fiatal vesztette életét, miután a Merced folyó a Nevada-vízesés pereméhez sodorta. Öt évvel később egy izraeli tinédzser halt meg, amikor szelfikészítés közben egy szikláról zuhant le a vízesés közelében.