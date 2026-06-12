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zuhanás

A legérzékenyebb pontjára zuhant – horrorvideón a sokkoló baleset

52 perce
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Sokkoló felvétel került nyilvánosságra egy angliai munkahelyi balesetről, amelyben egy építőmunkás csaknem hat métert esett. A zuhanás után a férfi egy gép fém fogantyújára esett, és súlyos sérüléseket szenvedett.
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zuhanásbalesetAnglia

A zuhanás még tavaly januárban történt egy nyugat-yorkshire-i gyárépületnél, de a brit munkavédelmi hatóság most hozta nyilvánosságra a felvételt. A 26 éves James Cranswick állványozási munkát végzett a tetőn, amikor rálépett egy tetőablakra, amelyet a dolgozók szinte láthatatlannak írtak le – számolt be a New York Post.

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Beszakadt alatta a tetőablak, súlyos sérülésekkel élte túl a zuhanást
Fotó:  New York Post/X

Zuhanás a gyár tetejéről: beszakadt a tetőablak

A férfi éppen anyagokat mozgatott a tető egyik oldaláról a másikra, amikor a tetőablak beszakadt alatta. A felvételen látható, ahogy a munkás átzuhan a tetőn, majd a gyár belsejében lévő egyik gépre esik.

A baleset után két dolgozó rohant oda hozzá. A férfi kar- és lábtörést, valamint fejsérüléseket szenvedett. 

A brit munkavédelmi hatóság szerint szerencséje volt, hogy életben maradt.

Megelőzhető lett volna a baleset

A hatóság vizsgálata szerint a baleset elkerülhető lett volna megfelelő biztonsági intézkedésekkel. Az ügyben két építőipari céget is megbírságoltak, összesen több mint 105 ezer dollárnak megfelelő összegre.

Az eset ismét felhívja a figyelmet arra, milyen veszélyesek lehetnek a tetőn végzett munkák, különösen akkor, ha a gyenge vagy nehezen látható felületeket nem jelölik megfelelően. 

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