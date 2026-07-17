Percekkel a nagy bejelentés után halt meg a 17 éves kismama

Egy 17 éves lány családja elképzelhetetlen gyászt él át, miután a terhes tinédzser hirtelen meghalt. Summer Rose Miles izgatottan várta születendő gyermeke gender buliját, amikor megtudja, kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt. Ám hirtelen összeesett nottinghami otthonában.

Tragédia: 17 éves kismama meghalt - Fotó: GoFundMe

Tragédia: a 17 éves kismama meghalt

A mentőszolgálatok gyors beavatkozása ellenére később kiderült, hogy a bátor, félelem nélküli és merész fiatal visszafordíthatatlan agytörzsvérzést szenvedett. A kórházban Summer, aki 17 hetes terhes volt, életet adott születendő gyermekének, aki sajnos nem élte túl.

Summert életmentő gépekre kellett kapcsolni. A sürgősségi műtét ellenére sérülései végül túl súlyosak voltak, szeretteivel pedig azt a szívszorító hírt közölték, hogy nem fogja túlélni.

A tragédia nyomán az emberek összefogtak, hogy támogassák a szüleit, Mandy és Scott Millesit. Idősebb nővére, Chloe Jade pedig egy GoFundMe-t indított a temetési költségek fedezésére, amely máris rengeteg szeretetet és anyagi támogatást eredményezett.

A 27 éves Chloe most a The Mirrornak nyilatkozott, ahol azt mondta: „Alig várta, hogy anya legyen. Amióta csak az eszemet tudom, ezt mondta, amióta csak babákkal játszott. Annyira szerette a gyerekeket, és bár fiatal volt – és ez mindenki számára sokkoló volt –, tudjuk, hogy ő lett volna a legjobb anyuka, és mindenki izgatottan várta a következő fejezetet.”

Summer büszkeséggel töltötte el a családját azzal, hogy milyen jól teljesített az egyetemen, ahol megismerkedett legjobb barátjával, Carsonnal. A nővére azt mondta, hogy észrevette, hogy Summer érettebb lett a terhesség után, hozzátéve: „Más fényben látta magát – gyönyörű volt.”

Sajnos Summernek soha nem volt lehetősége anya lenni, miután július 12-én elhunyt. A halál oka agyvérzés volt, Chloe pedig ezt mondta: „Az orvosok azt mondták, hogy spontán, tragikus és ritka haláleset történt, különösen a korára és a terhességére nézve. Summer egyébként fitt és egészséges volt.”