Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
tűzoltóság

80 tűzoltó rohant a helyszínre, hatalmas lángok a metrómegállónál

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas erőkkel érkeztek a tűzoltók a metróállomás mellé, több embert is menekíteni kellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzoltóságtűzmetróállomás

Hatalmas tűzvész tombolt a Turnpike Lane metróállomás közelében Londonban, 80 tűzoltó sietett a helyszínre. A londoni tűzoltóság (LFB) megerősítette, hogy a tűz a Wood Green-i High Roadon ütött ki, két szomszédos, vegyes funkciójú épületet borítva el.

 

A közlemény szerint a tüzet sikerült megfékezni, ám a tűzoltók még most is a helyszínen vannak, hogy az utómunkálatok rendben menjenek. 

A tűzoltóság tegnap éjjel legalább 25 bejelentést kapott a tűzről. A tűzoltókat Hornsey-ből, Tottenham-ből, Southgate-ből, Holloway-ból és a szomszédos tűzoltóságokról riasztották a helyszínre a vészhelyzet eloszlatására.

15 lakót biztonságosan evakuáltak az érintett épületekből, míg két embert a londoni mentőszolgálat kórházba szállított, miután füstmérgezést szenvedtek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!