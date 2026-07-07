80 tűzoltó rohant a helyszínre, hatalmas lángok a metrómegállónál

Hatalmas tűzvész tombolt a Turnpike Lane metróállomás közelében Londonban, 80 tűzoltó sietett a helyszínre. A londoni tűzoltóság (LFB) megerősítette, hogy a tűz a Wood Green-i High Roadon ütött ki, két szomszédos, vegyes funkciójú épületet borítva el.

A közlemény szerint a tüzet sikerült megfékezni, ám a tűzoltók még most is a helyszínen vannak, hogy az utómunkálatok rendben menjenek.

10 fire engines on the scene next to Turnpike Lane tube station due to a fire on the high street @myldn @AP @LBC @BBCLondonNews @DailyMirror pic.twitter.com/0KSHVlQz8n — Pedro Carvalho FNIK PR (@FNIKMAN) July 6, 2026

A tűzoltóság tegnap éjjel legalább 25 bejelentést kapott a tűzről. A tűzoltókat Hornsey-ből, Tottenham-ből, Southgate-ből, Holloway-ból és a szomszédos tűzoltóságokról riasztották a helyszínre a vészhelyzet eloszlatására.

15 lakót biztonságosan evakuáltak az érintett épületekből, míg két embert a londoni mentőszolgálat kórházba szállított, miután füstmérgezést szenvedtek.