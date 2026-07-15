Air India-katasztrófa: közel kerültek a rejtélyes zuhanás megoldásához

Egy bírósági beadvány szerint India repülőgép-baleseteket vizsgáló szerve elkészítette a pilótafülke hangrögzítőjének leiratát, pszichológiai boncolást végzett, és a végső szakaszába lépett a múlt évi, halálos kimenetelű Air India-katasztrófa ügyében indított nyomozásnak.

Végre lezárulhat az Air India-katasztrófa kivizsgálása. (Képünk illusztráció) Fotó: Raju Shinde/Hindustan Times via Getty Images

A dokumentumból nem derült ki, hogy kinek a pszichológiai boncolását végezték el, és nem közöltek semmilyen megállapítást sem a Boeing 787-es gép katasztrófájáról, amely nem sokkal az indiai Ahmedabadból történt felszállása után lezuhant, ezzel 260 ember halálát okozva.

Végre lezárulhat az Air India-katasztrófa kivizsgálása

India Repülőgép-baleseteket Vizsgáló Hivatala (AAIB) kiemelte, hogy a május végén a hajtómű-ellenőrző egységből kinyert adatok elemzése még várat magára, és bizonyos szervezeti tényezők értékelése is folyamatban van.

A vizsgáló biztosok meghallgattak más pilótákat, az elhunyt dolgozókkal korábban együtt repülő személyzet tagjait, a repülőgép felkészítésében részt vevő műszaki személyzetet, a légiforgalmi irányítókat, valamint az emberi tényezők szakértőit. A személyzet családtagjait szintén felkeresték az otthonukban a vizsgálat korai szakaszában.

Az AAIB tavalyi családlátogatásainak egyike felkavarta Pushkar Raj Sabharwalt, a kapitány édesapját, aki elmondása szerint a tisztviselők arra utaltak, hogy a fia a felszállás után lekapcsolta az üzemanyag-ellátást a gép hajtóműveitől. Sabharwal pert indított, amely végül a hivatal bírósági beadványában szereplő adatok nyilvánosságra hozatalához vezetett. Az AAIB szerint a médiában megjelenő találgatások miatt egyes tanúk nem válaszoltak megkereséseikre.

A vizsgálat most az elemzési szakaszban tart, amelynek során az operatív, a műszaki, a emberi tényezőkre vonatkozó, valamint a szervezeti területeken vonják le a megállapításokat és a következtetéseket. A hivatal reményei szerint a hátralévő vizsgálati tevékenységek nagyjából hat héten belül befejeződnek. A végleges jelentés tervezete október körül várható, ezt követően a véglegesítés és a közzététel előtt véleményezésre megküldik az érintett országoknak - írta a Reuters.