Turistákra rontott egy késes támadó Athén egyik leghíresebb látványosságánál

Két turistát késelt meg egy férfi kedd reggel, (2026. 07. 21.) az athéni Akropolisz közelében, az Akropolisz Múzeum bejáratánál. A görög-amerikai férfit és nőt mentővel szállították kórházba, miután a támadó váratlanul rájuk rontott – írja a CBS News.

Késes támadás történt Athénban, az Akropolisz Múzeum közelében. A két görög-amerikai áldozatot kórházba szállították, a támadót elfogták (illusztráció) Fotó: Pexels/Kevin Lee

Két turistát késeltek meg az athéni Akropolisznál

A rendőrség tájékoztatása szerint a nő könnyebb sérüléseket szenvedett a lábán, míg a férfi karján súlyosabb sebek keletkeztek. A feltételezett elkövetőt rövid időn belül elfogták. Személyazonosságát egyelőre nem közölték, a hatóságok szerint azonban pszichés problémákkal küzdhetett.

A görög sajtó úgy tudja, hogy a férfi korábban véletlenszerűen fenyegette késsel a járókelőket. A rendőröket egy szemtanú értesítette a veszélyes helyzetről. A támadás ellenére az Akropoliszt és a múzeumot nem zárták le, a látványosságok továbbra is fogadták a turistákat.

Az erőszakos utcai támadások ritkának számítanak Görögországban. Áprilisban egy 89 éves férfit fogtak el, miután sörétes puskával tüzet nyitott Athén központjában. Az Akropolisz területén álló, csaknem 2500 éves Parthenónt és a környező műemlékeket tavaly mintegy 4,6 millió ember kereste fel. Az eset a város egyik legforgalmasabb turisztikai pontján történt, fényes nappal, sok látogató közelében.

Elképesztő felfedezést tettek Spártáról

Az ókori görög városállam neve hallatán a legtöbben könyörtelen harcosokra, katonai fegyelemre és hódításokra gondolnak. Spárta évszázadokon át a hadviselés szimbóluma volt, egy új kutatás azonban arra utal, hogy a történet korántsem olyan egyszerű, mint eddig hittük.

A régészek és történészek szerint Spárta felemelkedésének legendája akár alapjaiban is megkérdőjeleződhet. A fordulatot egy dél-görögországi régészeti lelőhely, Aghios Vasileios hozhatja el. A kutatók itt egy hatalmas palotakomplexum maradványaira bukkantak, amely jóval Spárta fénykora előtt létezett. Az ásatások során többek között freskókat, bronzkardokat, adminisztratív feljegyzéseket is találtak.