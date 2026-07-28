Egy nő rémisztő utolsó szavai, miután egy 3,3 méteres aligátor a halálba vonszolta

Gloria Serge számára ez egy átlagos nap volt a békés nyugdíjasotthonban, ahol barátai között élt Floridában. A 85 éves asszony szokásához híven ebédidőben sétáltatta szeretett kutyáját – ez volt az utolsó alkalom, hogy bárki élve látta.

Aligátor-támadás Floridában: egy nő életét vesztette (A kép illusztráció.)

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A hatalmas, 3,3 méteres aligátor kiugrott a tóból, megpróbálta elkapni Gloria kutyáját, egy Trooper nevű shih tzu kutyát, de ehelyett megragadta a nyugdíjas bokáját, és behúzta a vízbe. Szomszédja, Carol Thomas tanúja volt a szörnyű megpróbáltatásoknak, és azonnal a barátja segítségére sietett.

Carol, aki szintén a Spanish Lakes Fairways-en lakott, akkoriban ezt mondta: „Hallottam valamit, odanéztem, és Gloria lent volt, a kutya felszaladt a dombra, és láttam, hogy az aligátor előjön és megragadja a lábát.”

„Feljött a víz felszínére levegőt venni, hátrasimította a haját a szeméből, az egyik karja kint volt a vízből. Azt kiabáltam neki: »Gloria, ússz a vízibicikli felé! Felborult egy a tavon!« Arra gondoltam, hogy ha eljut odáig, oda tudom tolni neki, és meg tud kapaszkodni benne. Erre azt válaszolta: »Nem tudok. Az aligátor elkapott!«”

Carol azonnal cselekedett: megragadott egy fémből készült rudat, és azt tervezte, hogy az aligátor orrára sújt vele, hátha ezzel esélyt ad barátnőjének a menekülésre. Tragikus módon Gloria azonban többé nem bukkant fel a víz felszínére. Az aligátor a tó fenekére vonszolta az idős asszonyt.

Carol azt mondta: „Nincs mit tenni. Egyszerűen kísért ez a helyzet, tudod, nem tudom, mit tehettem volna mást.”