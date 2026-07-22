Rettenetes zajra ébredtek, majd egy 2,3 méteres aligátort találtak a bejárati ajtójuk előtt - videó

Hajmeresztő élményben volt része egy floridai családnak: a hajnali órákban furcsa csattanások zavarták meg az álmukat, a biztonsági kamerák felvételein pedig egy közel 2,3 méteres aligátor tűnt fel a bejárati ajtó előtt – olvasható a Daily Mail oldalán.

Hatalmas riadalmat okozott egy közel 2,3 méteres aligátor egy floridai családnál.

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A kutya is a ragadozó közelében volt

A Palm Bayben élő Sierra Wynn elmondta, a kamerarendszer hajnali négy óra körül jelzett, miután az aligátor farka többször is az ajtónak csapódott. A nő szerint a hatalmas hüllő mély morgással és sziszegéssel reagált, amikor észrevették.

Olyan félelmetes volt, mintha egy filmben lennék. Halálra rémültem

– idézte fel.

A legijesztőbb az volt, hogy a család Si-cu fajtájú kutyája, Gracie közvetlenül a bejárati ajtó túloldalán tartózkodott. Sierra Wynn azonnal biztonságba vitte a kiskutyát.

– Ha kinyitom az ajtót vagy kiengedem a kutyát, fogalmam sem lett volna, hogy egy aligátor vár odakint – mondta.

🐊👀Florida Night Visitor🏠😦 I found a 7 foot gator🐊under my car after work one day.



A Palm Bay family got an unexpected overnight visitor when a 7½-foot alligator wandered onto their front porch and remained there until wildlife officials removed it. pic.twitter.com/Y9sgSAJIDV — American Crime Stories (@AmericanCrime01) July 21, 2026

A hatóságok befogták az állatot

A család értesítette a rendőrséget, amely a floridai természetvédelmi hatóság (FWC) szakembereit hívta a helyszínre. Az aligátort végül befogták és elszállították a környékről. Az FWC ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy

az áttelepített aligátorok gyakran megpróbálnak visszatérni arra a helyre, ahol befogták őket.

A szakemberek szerint az alacsony vízállás miatt az aligátorok most a szokásosnál többet vándorolnak, ezért egyre gyakrabban tűnnek fel lakóövezetekben. Floridában mintegy 1,3 millió aligátor él, ezért a hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy ha ilyen állattal találkoznak, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a rendőrséget.

Floridában nem ez volt az egyetlen sokkoló aligátoros eset: korábban egy 11 éves fiúra támadt rá egy ragadozó egy családi horgásztúrán, és a támadás során leszakította a gyerek egyik karját.