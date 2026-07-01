Kiderült, ki volt a nő, akit brutálisan szétmarcangolt egy aligátor

Három aligátortámadás történt egyetlen hét alatt Florida középső részén. A legutóbbi tragédia Orlando közelében, az Econlockhatchee folyónál történt, ahol egy 31 éves nő vesztette életét. A Metro szerint az áldozat Brittany Clark volt, aki túrázás közben ment be a vízbe, hogy lehűtse magát.

Aligátortámadás Floridában: egy nő életét vesztette (A kép illusztráció)

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A nő a barátjával és a legjobb barátnőjével volt a folyóban, amikor az aligátor rátámadt. A beszámolók szerint körülbelül derékig érő vízben álltak, amikor az állat megragadta Clark karját, majd súlyos sérüléseket okozott neki. A támadás annyira brutális volt, hogy az egyik karját letépte, a másikat pedig szinte teljesen szétroncsolta.

A barátja próbálta kiszabadítani az aligátor karmai közül

Brittany Clark barátja azonnal segítséget hívott, közben pedig megpróbálta kiszabadítani a nőt az aligátor szorításából. A jelentések szerint az állat ekkor mindkettejüket a víz alá húzta. A nőt végül sikerült kivinni a partra, de még a kórházba szállítás előtt meghalt.

A férfi később azt mondta, hogy párja imádta a vizet és a természetet, gyakran töltötte szabadidejét szabadtéri programokkal. Floridában jelenleg az aligátorok párzási időszaka tart, ilyenkor az állatok agresszívebbek lehetnek. A támadás után két aligátort kilőttek, maradványaikat megvizsgálják.

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