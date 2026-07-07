Leharapta egy 11 éves fiú kezét horgászat közben egy aligátor

Az aligátortámadás június 27-én történt a floridai Marion megyében lévő Nelson's Fish Camp területén. A pennsylvaniai család vakáción volt, horgászat közben támadt rájuk az állat.

Egyre gyakoribbak az aligátortámadások a térségben

Fotó: Twitter/X

A 11 éves Brodie Terry épp vissza akarta engedni a kifogott halat a vízbe, amikor egy több mint 2,6 méter hosszú aligátor hirtelen megragadta a kezét.

A fiú édesapja azonnal a vízbe ugrott, és megpróbálta szétfeszíteni az aligátor állkapcsát, hogy kiszabadítsa a gyereket, de az állat ekkor „halálforgást” csinált, vagyis a saját tengelye körül kezdett megpördülni, és a mozdulat közben leszakadt a fiú keze.

A Juniata County family is working to navigate a new normal after their son, Brodie, was attacked by an alligator while fishing in Florida.https://t.co/Lo0MLo8RgP — CBS 21 News (@CBS21NEWS) July 1, 2026

Az orvosok mindent megtettek, hogy megmentsék a kezét, ám végül amputálni kellett. A fiút pénteken kiengedték a kórházból, jelenleg pennsylvaniai otthonában lábadozik.

A támadásban érintett aligátort később a floridai természetvédelmi hatóságok kilőtték - írja a New York Post.

An 11-year-old boy from Pennsylvania was fishing with his dad while on vacation in Florida when an alligator popped out of the water and bit his hand, which ultimately had to be amputated. https://t.co/sPnBzDW8t8 — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) July 6, 2026

A család közleményében azt írta, hogy a tragédia gyökeresen megváltoztatta Brodie és a hozzátartozói életét is. A fiú korábban szenvedélyesen horgászott, valamint baseballozott és amerikaifutballozott, most pedig meg kell tanulnia alkalmazkodni új élethelyzetéhez.

Floridában becslések szerint mintegy 1,3 millió aligátor él. Az állami adatok szerint 1948 óta több mint 450 aligátortámadást regisztráltak, ezek közül azonban valamivel több mint harminc végződött halállal.

Nemrég egy másik aligátortámadás is történt Floridában

Egy 31 éves nő a barátjával fürdőzött a sekély vízben, amikor rátámadt egy 3,6 méter hosszú aligátor. Nyilvánosságra hozták annak a floridai rendőrnek a testkamerás felvételét, aki elsőként érkezett a helyszínre.