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alkoholtilalom

Drasztikus szigorítás jön, több mint ötezer német vasútállomáson tiltják be az alkoholfogyasztást

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Országos szigorítást jelentett be a Deutsche Bahn, amely az utasok és a dolgozók biztonságának erősítését tűzte ki célul. Az alkoholfogyasztási tilalom 2026. október 15-ig valamennyi német vasútállomáson hatályba lép.
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alkoholtilalomNémetországvasútállomás

A Deutsche Bahn (DB) országos alkoholfogyasztási tilalmat vezet be az általa működtetett mintegy 5400 németországi vasútállomáson és megállóhelyen. A Focus értesülése szerint az intézkedés teljes körű bevezetését 2026. október 15-ig tervezik befejezni.

Az alkoholfogyasztási tilalom 2026 őszétől lép életbe
Az alkoholfogyasztási tilalom 2026 őszétől lép életbe (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Evelyn Palla, a Deutsche Bahn vezetője a lapnak úgy fogalmazott: „Elég volt. Most még határozottabban lépünk fel.” Hozzátette, a vasúttársaság célja a nagyobb rend és biztonság megteremtése az állomásokon és a vonatokon, valamint az utasok és a munkatársak védelme.

Korábban már mintegy harminc nagy német vasútállomáson – egyebek mellett Hamburgban, Kölnben és Münchenben – érvényben volt hasonló alkoholfogyasztási tilalom. A Deutsche Bahn most saját házirendje alapján az egész országra kiterjeszti a szabályozást, amelyhez a helyi előírásokat az önkormányzatokkal és a hatóságokkal egyeztetve módosítják.

Mire vonatkozik az alkoholfogyasztási tilalom?

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a tilalom a peronokon és az állomáscsarnokokban történő alkoholfogyasztásra vonatkozik.

A szabályozás ugyanakkor nem érinti az engedéllyel működő vendéglátóhelyeket, ahol továbbra is lehet alkoholt felszolgálni és fogyasztani. Emellett a bontatlan alkoholos italok szállítása is megengedett marad, például ha azokat az utasok az állomáson működő üzletekben vásárolják meg, és táskájukban viszik tovább.

Az új szabályok betartását a Deutsche Bahn biztonsági szolgálata és a német szövetségi rendőrség ellenőrzi.

Azokat, akiket tiltott alkoholfogyasztáson érnek, azonnali távozásra kötelezhetik az állomás területéről. Ismételt szabályszegés esetén a vasúttársaság tartós, akár végleges kitiltást is alkalmazhat.

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