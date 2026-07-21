Drasztikus szigorítás jön, több mint ötezer német vasútállomáson tiltják be az alkoholfogyasztást

A Deutsche Bahn (DB) országos alkoholfogyasztási tilalmat vezet be az általa működtetett mintegy 5400 németországi vasútállomáson és megállóhelyen. A Focus értesülése szerint az intézkedés teljes körű bevezetését 2026. október 15-ig tervezik befejezni.

Az alkoholfogyasztási tilalom 2026 őszétől lép életbe (képünk illusztráció)

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Evelyn Palla, a Deutsche Bahn vezetője a lapnak úgy fogalmazott: „Elég volt. Most még határozottabban lépünk fel.” Hozzátette, a vasúttársaság célja a nagyobb rend és biztonság megteremtése az állomásokon és a vonatokon, valamint az utasok és a munkatársak védelme.

Korábban már mintegy harminc nagy német vasútállomáson – egyebek mellett Hamburgban, Kölnben és Münchenben – érvényben volt hasonló alkoholfogyasztási tilalom. A Deutsche Bahn most saját házirendje alapján az egész országra kiterjeszti a szabályozást, amelyhez a helyi előírásokat az önkormányzatokkal és a hatóságokkal egyeztetve módosítják.

Mire vonatkozik az alkoholfogyasztási tilalom?

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a tilalom a peronokon és az állomáscsarnokokban történő alkoholfogyasztásra vonatkozik.

A szabályozás ugyanakkor nem érinti az engedéllyel működő vendéglátóhelyeket, ahol továbbra is lehet alkoholt felszolgálni és fogyasztani. Emellett a bontatlan alkoholos italok szállítása is megengedett marad, például ha azokat az utasok az állomáson működő üzletekben vásárolják meg, és táskájukban viszik tovább.

Azokat, akiket tiltott alkoholfogyasztáson érnek, azonnali távozásra kötelezhetik az állomás területéről. Ismételt szabályszegés esetén a vasúttársaság tartós, akár végleges kitiltást is alkalmazhat.