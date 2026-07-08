155 állatot mentettek ki a horrorházból, borzalmas körülmények közt éltek

Az állatmentés június elején kezdődött a New York állambeli Long Islanden, miután a házban élő 54 éves nő lánya bejelentést tett, és a hatóságok átvizsgálták a családi házat. Az ingatlanból eddig összesen 155 állatot – köztük két kutyát – hoztak ki, de a szakemberek szerint további macskák is lehetnek a környéken.

Az állatmentés során 155 állatot találtak borzalmas körülmények között

Fotó: Twitter/X

A Nassau megyei Állatkínzás Megelőzéséért Társaság (NCSPCA) szerint a házban uralkodó állapotok rendkívül súlyosak voltak.

A padlót vizelet borította, a levegőben pedig olyan magas volt az ammóniaszint, hogy a rendőrök csak védőfelszerelésben tudtak belépni az épületbe.

A hatóságok beszámolója szerint amerre csak néztek, mindenhol macskák voltak. A korábbi mentések során 43 állatot életveszélyes állapotban találtak, egy elpusztult állatot pedig a házban fedeztek fel. Egy másik macska az állatkórházba szállítás közben pusztult el.

A két kutya sem volt jobb helyzetben: sem megfelelő élelemhez, sem ivóvízhez nem jutottak. Egyetlen vízforrásuk egy zöldre színeződött, szennyezett pancsolómedence volt.

155 animals and counting rescued from Long Island's urine-infested house of horrors: 'We'll get them all' https://t.co/tT10llc50u pic.twitter.com/RVHzdgRUDq — New York Post (@nypost) July 8, 2026

A nyomozás szerint az állatoknak adott élelem szennyezett volt, ürülékkel és egyéb hulladékkal keveredett, az ivóvíz pedig fogyasztásra alkalmatlan állapotban volt.

A hatóságokhoz a nő 18 éves lánya fordult segítségért, mert attól tartott, hogy a házban élő fiatalabb testvére sincs biztonságban. A bejelentés nyomán derültek ki az embert és állatot egyaránt veszélyeztető körülmények.

Folytatódik az állatmentés

A helyi állatvédők és menhelyek összefogtak, hogy ellássák a megmentett állatokat, és új gazdát találjanak nekik. Több önkormányzati dolgozó is vállalta, hogy ideiglenesen befogad vagy örökbe fogad macskákat, emellett adományokkal és önkéntes munkával is segítik a mentést – írja a New York Post.

A ház tulajdonosa bűnösnek vallotta magát 67 rendbeli állatkínzás, két rendbeli gondatlan veszélyeztetés és egy gyermek veszélyeztetésével kapcsolatos vádpontban. A bíróság megtiltotta számára, hogy állatokat tartson, az ügyészség pedig további vádemelést is fontolgat. Az ügy következő tárgyalását augusztus 10-re tűzték ki.