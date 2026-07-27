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sütemény

Egy falat, és mindenki elkéri majd az almás muffin receptjét

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Egy puha, szaftos sütemény reggelire, uzsonnára vagy desszertként is jó választás. Az almás muffin recept alapján a tészta reszelt almával, zabpehellyel, magvakkal és szemcsés túróval készül.
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süteményreceptmuffin

Az almás muffin recept egyszerű lépésekből áll, ezért kezdők is könnyen követhetik. A sütemény házilag, 25–30 perc sütéssel készül el, a reszelt alma pedig puhává és szaftossá teszi.

Ez az almás muffin recept megmutatja, hogyan készül házilag puha sütemény reszelt almával, fahéjjal, zabpehellyel és magvakkal.
Ez az almás muffin recept megmutatja, hogyan készül házilag puha sütemény reszelt almával, fahéjjal, zabpehellyel és magvakkal. (a kép ilusztráció) Fotó: Pexels/Valeria Boltneva

Így készül a puha és finom almás muffin

Az almás muffin elkészítése nem igényel különösebb cukrásztudást, ráadásul egyetlen nagy tálban összeállítható. A reszelt alma szaftossá teszi a tésztát, a zabpehely és a vegyes magok pedig kellemesen ropogós állagot adnak a süteménynek.

A recept alapja teljes kiőrlésű liszt, tojás, túró, olívaolaj és reszelt alma. A mazsola természetes édességet ad, miközben a demerara cukorból sem kerül túl sok a tésztába. A cottage cheese miatt a muffin fehérjetartalma is magasabb, darabonként körülbelül 9 gramm.

Az elkészítéshez először keverjük össze a lisztet, a zabpelyhet, a magokat, a mazsolát, a szódabikarbónát, a fűszereket és a sót. Egy másik edényben dolgozzuk össze a tojást, a cottage cheese-t, a cukrot és az olívaolajat. Ezután adjuk hozzá a reszelt almát, majd forgassuk össze a száraz hozzávalókkal.

A tésztát osszuk muffinformákba, a tetejére pedig szórjunk zabpelyhes, magos keveréket. A finom almás muffin 25–30 perc alatt sül aranybarnára. Reggelire, uzsonnára vagy kirándulásra is remek választás.

Cikkünk nem jöhetett volna létre a Daily Mail gasztrocikke nélkül.

Ha így készíti, olyan puha lesz a muffin, mint még soha - videó

Szinte minden család rajong a muffinért, ami nem is csoda, hiszen azon túl, hogy pofonegyszerű és pillanatok alatt kész, ínycsiklandó sütemény. További előnye, hogy aktuális ízlésünk és a kamrában fellelhető alapanyagok szerint bárhogy variálhatunk. Ha azonban igazán puha, másnap is szaftos muffint készítenénk, van valami, amit semmiképp ne hagyjunk ki a tésztából! Mutatjuk.

 

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