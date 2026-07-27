Egy falat, és mindenki elkéri majd az almás muffin receptjét

Az almás muffin recept egyszerű lépésekből áll, ezért kezdők is könnyen követhetik. A sütemény házilag, 25–30 perc sütéssel készül el, a reszelt alma pedig puhává és szaftossá teszi.

Ez az almás muffin recept megmutatja, hogyan készül házilag puha sütemény reszelt almával, fahéjjal, zabpehellyel és magvakkal. (a kép ilusztráció) Fotó: Pexels/Valeria Boltneva

Így készül a puha és finom almás muffin

Az almás muffin elkészítése nem igényel különösebb cukrásztudást, ráadásul egyetlen nagy tálban összeállítható. A reszelt alma szaftossá teszi a tésztát, a zabpehely és a vegyes magok pedig kellemesen ropogós állagot adnak a süteménynek.

A recept alapja teljes kiőrlésű liszt, tojás, túró, olívaolaj és reszelt alma. A mazsola természetes édességet ad, miközben a demerara cukorból sem kerül túl sok a tésztába. A cottage cheese miatt a muffin fehérjetartalma is magasabb, darabonként körülbelül 9 gramm.

Az elkészítéshez először keverjük össze a lisztet, a zabpelyhet, a magokat, a mazsolát, a szódabikarbónát, a fűszereket és a sót. Egy másik edényben dolgozzuk össze a tojást, a cottage cheese-t, a cukrot és az olívaolajat. Ezután adjuk hozzá a reszelt almát, majd forgassuk össze a száraz hozzávalókkal.

A tésztát osszuk muffinformákba, a tetejére pedig szórjunk zabpelyhes, magos keveréket. A finom almás muffin 25–30 perc alatt sül aranybarnára. Reggelire, uzsonnára vagy kirándulásra is remek választás.

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Ha így készíti, olyan puha lesz a muffin, mint még soha - videó

Szinte minden család rajong a muffinért, ami nem is csoda, hiszen azon túl, hogy pofonegyszerű és pillanatok alatt kész, ínycsiklandó sütemény. További előnye, hogy aktuális ízlésünk és a kamrában fellelhető alapanyagok szerint bárhogy variálhatunk. Ha azonban igazán puha, másnap is szaftos muffint készítenénk, van valami, amit semmiképp ne hagyjunk ki a tésztából! Mutatjuk.