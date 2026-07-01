Nagy bajban lehet az Amazon: több mint egymillió előfizető miatt perlik a céget

Az ausztrál verseny- és fogyasztóvédelmi hatóság beperelte az Amazont, mert állítása szerint a cég tisztességtelen szerződési feltételekkel vezette be a reklámokat a Prime Video szolgáltatásban. Az ügy több mint egymillió Prime-előfizetőt érinthet, akik 2023 novembere és 2025 augusztusa között kötöttek szerződést az Amazonnal – számolt be a BBC.

Ausztráliában perlik az Amazont, mert a cég reklámokat vezetett be a Prime Video szolgáltatásban (illusztráció) Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

Ausztráliában per indult az Amazon ellen a Prime Video reklámjai miatt

A Prime Video korábban reklámmentes szolgáltatásként működött a Prime előfizetés részeként. Az Amazon 2024 elején kezdte világszerte bevezetni a hirdetéseket, Ausztráliában pedig azoknak is külön kellett fizetniük a reklámmentes változatért, akik korábban már egy teljes évre előre rendezték az előfizetésüket.

A hatóság szerint több mint 850 ezer ember került ilyen helyzetbe. Ők az előre kifizetett időszak hátralévő részében reklámokkal terhelt szolgáltatást kaptak, hacsak nem fizettek még többet.

Az Amazon vizsgálja az esetet

A hatóság szerint az Amazon olyan szerződési feltételekre támaszkodott, amelyek lehetővé tették a szolgáltatás egyoldalú, az előfizetőknek hátrányos módosítását. Az Amazon közölte, hogy részletesen vizsgálja a keresetet, és együttműködött a hatósággal.

Véletlenül derült ki a nagy leépítés Jeff Bezos cégénél

Nem először került kellemetlen ügy miatt a hírekbe a Jeff Bezos által alapított Amazon: korábban egy véletlenül kiküldött belső üzenet okozott botrányt a cégnél. Az Amazon-leépítés híre egy félrement e-mailből derült ki, amelyet ugyan gyorsan visszavontak, de addigra több dolgozó már látta a tartalmát.

Amazon: a világ egyik legnagyobb cégének története

Az Amazont 1994-ben alapította Jeff Bezos, eredetileg egyszerű online könyvesboltként. A Seattle-ből induló vállalat azóta a világ egyik legnagyobb és legbefolyásosabb cégévé nőtte ki magát. Az Amazon ma már nemcsak online kereskedelemmel foglalkozik, hanem filmeket és sorozatokat kínál, felhőszolgáltatásokat árul cégeknek, valamint az élelmiszer-házhozszállításban is jelen van. A kis internetes könyvesboltból így néhány évtized alatt globális technológiai és kereskedelmi óriás lett.