Trump szerint az elesett katonák emlékére indítottak csapásokat Irán ellen

Az amerikai–iráni konfliktus hétfő hajnalban újabb amerikai légicsapásokkal folytatódott, amikor az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közlése szerint a hadsereg kilencedik egymást követő éjszakán indított támadásokat Irán ellen.

Tovább fokozódik az amerikai–iráni konfliktus

Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Donald Trump azt mondta, hogy a csapások „nagyon keményen” érték Iránt, és azok célja részben az volt, hogy tisztelegjenek a közelmúltban meghalt amerikai katonák előtt.

Az elmúlt napokban három amerikai szolgálati tag vesztette életét: ketten Jordániában, egy pedig Irakban.

Az Egyesült Államok közlése szerint katonai létesítményeket és kommunikációs hálózatokat támadtak, hogy tovább csökkentsék Irán képességét a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók elleni támadások végrehajtására – írja a BBC.

Újabb csapásokkal folytatódik az amerikai–iráni konfliktus

Irán szerint válaszul „meglepetésszerű támadást” hajtott végre Szíriában, és az amerikai repülőgépeket vette célba a jordániai Akaba repülőterén. Közben Kuvait fegyveres erői arról számoltak be, hogy iráni drónokat fogtak el.

Az iráni állami és félhivatalos média szerint több várost is támadás ért, köztük Tabrizt, Chabahart, Konarakot, Bandar Mahsahrt és Bandar Imam Khomeinit.

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) emellett arról számolt be, hogy két olajszállító tartályhajó felrobbant, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson.

Az IRGC szerint a hajók a szoros egy „nem biztonságos és veszélyes déli útvonalán” haladtak, majd felrobbantak és megálltak. Az amerikai Centcom vitatta ezeket az állításokat.

Az iráni szervezet azt is közölte, hogy amíg az amerikai támadások folytatódnak, a Hormuzi-szoros nem lesz biztonságos az olaj- és gázipari termékek szállítása számára, és megtorló műveletet helyezett kilátásba.

Három katona meghalt

A hétvégén az Egyesült Államok megerősítette, hogy egy katonája meghalt egy észak-iraki iráni támadás után. Egy nappal korábban Jordániában érte támadás az amerikai erőket, amelyben két katona meghalt, egy másik pedig eltűnt. Washington szerint ismeretlen eredetű maradványokat találtak, amelyek azonosítása folyamatban van.

A harcok folytatódása közben Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra. Szerinte a világnak el kell döntenie, hogy elfogadja-e, hogy egy nemzetközi hajózási útvonal ellenőrzése Irán kezébe kerüljön.

A feszültség azt követően erősödött fel újra, hogy a június közepén született előzetes megállapodás a harcok leállításáról összeomlott. Trump július 8-án kijelentette, hogy az egyezségnek vége, miközben a tartós békéhez vezető tárgyalások kevés előrelépést hoztak.