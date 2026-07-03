Agyonlőttek egy amerikai pilótát a pápuai szeparisták

Az indonéz hadsereg találta meg annak az amerikai pilóta holttestét, akit lázadók lőttek le Pápua keleti régiójában – jelentette be pénteken a hadsereg, mialatt egy szeparatista csoport úgy nyilatkozott, a támadás egy üzenet volt az Egyesült Államok és az indonéz kormány felé.

Szeparista csoport áldozatául esett egy amerikai pilóta / Fotó: YouTube-képernyőfotó / Youtube

Szeparista csoport áldozatául esett egy amerikai pilóta

Az Indonéziától való függetlenségért folytatott harc már régóta dúl Pápua nyersanyagokban gazdag nyugati felén: a függetlenségi harcosok támadásai az utóbbi időben egyre gyakoribbá és komolyabbá is váltak, miután jobb fegyverekre sikerült szert tenniük. Sebby Sambom, a Nyugat-Pápua Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (TPNPB), egy fegyveres szeparatista csoport szóvivője csütörtökön úgy nyilatkozott, a csapataik agyonlőtték Nicholas F. Gosselin amerikai pilótát, majd felgyújtották a gépét, miután az a Pápua-felföldi Yahukimo régióban landolt. Mint mondta, a repülőgép gyakran dobott le indonéz katonai személyzetet és megsértette a TPNPB ultimátumát, majd kijelentette, további támadások is várhatók, amennyiben Indonézia továbbra is engedélyezi a polgári repülőgépek belépését Pápua lázadók által ellenőrzött vörös övezeteibe.

A támadás egy üzenet volt az indonéz és az amerikai kormánynak is, amiért azok nem foglalkoztak a pápiai konfliktus kiváltó okaival az indonéz hadsereg és a Nyugat-Pápua Nemzeti Felszabadító Hadsereg között – tette hozzá Sebby.

Pénteken Wirya Artadiguna, Pápua egy katonai szóvivője megerősítette, hogy a szeparatista csoport követte el a támadást, majd azt is elmondta, az amerikai pilóta holttestét már evakuálták. Hangsúlyozta, a hadsereg keresi az elkövetőket, a járat többi utasa pedig biztonság van, és már haza is tértek.

A hatóságok úgy nyilatkoztak, összesen hét utas tartózkodott a fedélzeten, akik mindannyian pápuai származásúak voltak - írja a CNN, hozzátéve, az Egyesült Államok jakartai nagykövetsége egyelőre nem reagált a megkeresésükre.



