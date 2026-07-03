Agyonlőttek egy amerikai pilótát a pápuai szeparisták

Az indonéz hadsereg találta meg annak az amerikai pilóta holttestét, akit lázadók lőttek le Pápua keleti régiójában – jelentette be pénteken a hadsereg, mialatt egy szeparatista csoport úgy nyilatkozott, a támadás egy üzenet volt az Egyesült Államok és az indonéz kormány felé.
Szeparista csoport áldozatául esett egy amerikai pilóta
Az Indonéziától való függetlenségért folytatott harc már régóta dúl Pápua nyersanyagokban gazdag nyugati felén: a függetlenségi harcosok támadásai az utóbbi időben egyre gyakoribbá és komolyabbá is váltak, miután jobb fegyverekre sikerült szert tenniük. Sebby Sambom, a Nyugat-Pápua Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (TPNPB), egy fegyveres szeparatista csoport szóvivője csütörtökön úgy nyilatkozott, a csapataik agyonlőtték Nicholas F. Gosselin amerikai pilótát, majd felgyújtották a gépét, miután az a Pápua-felföldi Yahukimo régióban landolt. Mint mondta, a repülőgép gyakran dobott le indonéz katonai személyzetet és megsértette a TPNPB ultimátumát, majd kijelentette, további támadások is várhatók, amennyiben Indonézia továbbra is engedélyezi a polgári repülőgépek belépését Pápua lázadók által ellenőrzött vörös övezeteibe.
A támadás egy üzenet volt az indonéz és az amerikai kormánynak is, amiért azok nem foglalkoztak a pápiai konfliktus kiváltó okaival az indonéz hadsereg és a Nyugat-Pápua Nemzeti Felszabadító Hadsereg között – tette hozzá Sebby.
Pénteken Wirya Artadiguna, Pápua egy katonai szóvivője megerősítette, hogy a szeparatista csoport követte el a támadást, majd azt is elmondta, az amerikai pilóta holttestét már evakuálták. Hangsúlyozta, a hadsereg keresi az elkövetőket, a járat többi utasa pedig biztonság van, és már haza is tértek.
A hatóságok úgy nyilatkoztak, összesen hét utas tartózkodott a fedélzeten, akik mindannyian pápuai származásúak voltak - írja a CNN, hozzátéve, az Egyesült Államok jakartai nagykövetsége egyelőre nem reagált a megkeresésükre.