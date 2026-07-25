Így nézne ki most Amy Winehouse a mesterséges intelligencia szerint

A többszörös platinalemezes brit énekesnőt 2011. július 23-án találták holtan londoni, camdeni otthonában. Amy Winehouse a halálakor mindössze 27 éves volt, idén pedig már a 43. születésnapjához közeledne.

15 éve halt meg Amy Winehouse, mindössze 27 éves volt

Fotó: ROGER KISBY / Getty Images

A Midjourney mesterséges intelligencia képgeneráló program ennek apropóján készített több látványtervet arról, hogyan festhetne napjainkban.

Az egyik képen jellegzetes, dacos tekintetével néz a kamerába, egy másikon ikonikus fekete haja már néhány ősz hajszállal egészül ki, míg egy harmadik ábrázoláson játékos arckifejezéssel látható.

Amy Winehouse mindössze két stúdióalbumot adott ki pályafutása során. A 2004-es Frank négyszeres platinalemez lett, míg a Back to Black, amely 2006 végén jelent meg, 2007 legnagyobb példányszámban elkelt albuma volt az Egyesült Királyságban. Zenei tehetségét számos szakértő méltatta: Garry Mulholland, a BBC újságírója generációja legkiemelkedőbb énekhangjának nevezte, Caroline Sullivan zenés újságíró szerint pedig, ha életben marad, lemezei ma is a slágerlisták élén szerepelnének.

A tragikus évforduló alkalmából a közösségi médiában is sokan emlékeztek meg róla. Rajongói közül többen azt írták, hogy halála óta is azon gondolkodnak, milyen zenékkel gazdagíthatta volna még a világot – írja a Daily Star.

Az énekesnő drog- és alkoholproblémákkal is küzdött, testvére, Alex Winehouse azonban 2013-ban úgy nyilatkozott, hogy szerinte a súlyos bulimia jelentősen hozzájárult a halálához, mert fizikailag legyengítette a szervezetét. Amy Winehouse örökségét ma az Amy Winehouse Foundation viszi tovább, amely fiatalok ezreinek nyújt támogatást mentális egészségük megőrzésében és a felelős döntések meghozatalában.

15 éve, hogy Amy Winehouse elhunyt: így tette tönkre őt a zeneipar és a tiltott szerek

2011. július 23-án eltávozott a világról az egyik legikonikusabb hangú énekesnő. Amy Winehouse hihetetlen hangjával és egyedi megjelenésével tűnt ki a kortársai közül.