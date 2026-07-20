Legalább húszan meghaltak, videón a pusztító afganisztáni áradás

Legalább húszan meghaltak az Afganisztán északkeleti részét sújtó áradásokban. A víz Parunban épületeket és üzleteket pusztított el, miközben több mint száz ember eltűnt.
Húszan meghaltak, több mint száz embert keresnek az afganisztáni áradások után
Legalább húszan meghaltak, több mint nyolcvanan pedig megsérültek az Afganisztán északkeleti részén fekvő Núrisztán tartományt sújtó áradásokban. A legsúlyosabb károk Parunban, a tartomány fővárosában keletkeztek, ahol 105 embert, köztük a polgármestert is eltűntként tartanak nyilván.
Az árvíz elpusztította az önkormányzat épületét, szállodákat, több tucat üzletet, valamint más folyóparti létesítményeket. A város közelében piac és számos kisebb épület is állt, amelyeket szintén elsodorhatott a víz. A sodrás hatalmas sziklákat vitt Parun utcáira, miközben a helyiek megfelelő felszerelés nélkül próbálják megtalálni az eltűnteket.
Az afgán katasztrófavédelem szerint folyamatban van a sérültek mentése és a halálos áldozatok holttesteinek felkutatása. A kormány súlyos emberi és anyagi veszteségekről számolt be.
Az ország környezetvédelmi hatóságának vezetője szerint Afganisztánban egyre gyakoribbak az árvizek, amelyek tovább mélyítik a humanitárius válságot. A távoli hegyvidéki térségben a mentést a nehéz megközelíthetőség, a romok és az eszközhiány is akadályozza. A mentőcsapatok továbbra is kutatják a romok és az iszap alatt rekedt embereket – számolt be a The Guardian.
Félmillió ember maradt áram nélkül, többen meghaltak a Chilét sújtó heves viharok miatt
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Videó az afganisztáni áradásoról:
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Ismét emberéleteket követelt a monszun Pakisztánban: egyetlen éjszaka alatt tizenegy ember halt meg, amikor az özönvízszerű esőzések miatt rájuk omlott az otthonuk. A hatóságok további földcsuszamlásokra és villámárvizekre figyelmeztetnek.