Legalább húszan meghaltak, videón a pusztító afganisztáni áradás

Legalább húszan meghaltak az Afganisztán északkeleti részét sújtó áradásokban. A víz Parunban épületeket és üzleteket pusztított el, miközben több mint száz ember eltűnt.

Legalább húszan meghaltak az afganisztáni áradások során (Forrás: Ariana News/YouTube

Húszan meghaltak, több mint száz embert keresnek az afganisztáni áradások után

Legalább húszan meghaltak, több mint nyolcvanan pedig megsérültek az Afganisztán északkeleti részén fekvő Núrisztán tartományt sújtó áradásokban. A legsúlyosabb károk Parunban, a tartomány fővárosában keletkeztek, ahol 105 embert, köztük a polgármestert is eltűntként tartanak nyilván.

Az árvíz elpusztította az önkormányzat épületét, szállodákat, több tucat üzletet, valamint más folyóparti létesítményeket. A város közelében piac és számos kisebb épület is állt, amelyeket szintén elsodorhatott a víz. A sodrás hatalmas sziklákat vitt Parun utcáira, miközben a helyiek megfelelő felszerelés nélkül próbálják megtalálni az eltűnteket.

Az afgán katasztrófavédelem szerint folyamatban van a sérültek mentése és a halálos áldozatok holttesteinek felkutatása. A kormány súlyos emberi és anyagi veszteségekről számolt be.

Heavy rains have triggered flash floods across several areas of Khyber District, which borders Afghanistan.



A vehicle was swept away by a powerful flash flood. The driver, however, was rescued safely by local residents. pic.twitter.com/2TBJdRvnj2 — Eagle Eye (@zarrar_11PK) July 20, 2026

Az ország környezetvédelmi hatóságának vezetője szerint Afganisztánban egyre gyakoribbak az árvizek, amelyek tovább mélyítik a humanitárius válságot. A távoli hegyvidéki térségben a mentést a nehéz megközelíthetőség, a romok és az eszközhiány is akadályozza. A mentőcsapatok továbbra is kutatják a romok és az iszap alatt rekedt embereket – számolt be a The Guardian.

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Videó az afganisztáni áradásoról:

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