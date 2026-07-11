Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Gyászhír

Megrázó tragédia: 25 évesen meghalt a világbajnokságon szereplő futballista

áradás

Mentőakció az Egyesült Államokban: helikopterekkel menekítették ki a gyerektábor lakóit az áradás elől

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Áradások miatt százakat kellett kimenteni az egyesült államokbeli Missouri államban, köztük egy folyóparti gyerektábor lakóit - közölték a hatóságok szombaton. Idén már egyszer itt több életet is követelt az áradás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áradásfolyóMissouri állam

Az állam délkeleti részében fekvő Taum Sauk nyári tábor lakót, mintegy 200 gyerekeket és a személyzetet a nemzeti gárda helikopterei szállították el, miután a Black folyó áradása elmosta az odavezető utakat. 

áradás, SIKESTON, MISSOURI - APRIL 07: An aerial view shows floodwater along Highway 61 following large storms on April 07, 2025 near Sikeston, Missouri. Thunderstorms, heavy rains, high winds, and tornadoes have plagued the central region of the U.S. for the past several days, causing widespread damage before moving east. Scott Olson/Getty Images/AFP (Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Áradás Missouriban - Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

 

Eddie Young, a mentésben részt vevő állami rendőrség illetékese elmondta, hogy a tábor lakói közül húszan a víz elől egy épület tetejére menekültek, amely azonban összeomlott.

Egy másik helyen három embert egy fáról mentettek meg, amelyen a gyorsan áradó folyó elől kerestek menedéket - összegezte a történeteket a rendőrtiszt.

Súlyos sérülésről és áldozatokról nem érkezett jelentés, de egy nőt eltűntként tartanak nyilván, miután az épületet, amelyben tartózkodott, teljes egészében magával ragadta az ár.

Mike Kehoe, Missouri állam kormányzója az érintett területen vészhelyzetet hirdetett, és kutató-mentőegységet küldött a térségbe. Az állami vezető közölte, hogy összesen több száz embert kellett kimenteni épületekből, épületek tetejéről, fákról és elakadt járművekből.

Missouri állam déli térségben csütörtökön és pénteken 200-300 milliméter csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett.

Nem ez az első áradás idén ebben az államban

Az Origo áprilisban számolt be arról, hogy legkevesebb 22-en haltak meg az Egyesült Államok közép-nyugati és déli részén a hétvégén több államban lesújtott villámárvizekben és tornádókban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!