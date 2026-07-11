Mentőakció az Egyesült Államokban: helikopterekkel menekítették ki a gyerektábor lakóit az áradás elől

Az állam délkeleti részében fekvő Taum Sauk nyári tábor lakót, mintegy 200 gyerekeket és a személyzetet a nemzeti gárda helikopterei szállították el, miután a Black folyó áradása elmosta az odavezető utakat.

Áradás Missouriban - Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eddie Young, a mentésben részt vevő állami rendőrség illetékese elmondta, hogy a tábor lakói közül húszan a víz elől egy épület tetejére menekültek, amely azonban összeomlott.

Egy másik helyen három embert egy fáról mentettek meg, amelyen a gyorsan áradó folyó elől kerestek menedéket - összegezte a történeteket a rendőrtiszt.

Súlyos sérülésről és áldozatokról nem érkezett jelentés, de egy nőt eltűntként tartanak nyilván, miután az épületet, amelyben tartózkodott, teljes egészében magával ragadta az ár.

Mike Kehoe, Missouri állam kormányzója az érintett területen vészhelyzetet hirdetett, és kutató-mentőegységet küldött a térségbe. Az állami vezető közölte, hogy összesen több száz embert kellett kimenteni épületekből, épületek tetejéről, fákról és elakadt járművekből.

JAW-DROPPING AERIAL FOOTAGE from Lesterville, Missouri, after torrential rainfall triggered a Flash Flood Emergency early this morning. According to local reports, the Reynolds County Sheriff's Office responded to more than 90 water rescues as rapidly rising floodwaters inundated… pic.twitter.com/ZJr7iilmy9 — WeatherNation (@WeatherNation) July 11, 2026

Missouri állam déli térségben csütörtökön és pénteken 200-300 milliméter csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett.

Nem ez az első áradás idén ebben az államban

Az Origo áprilisban számolt be arról, hogy legkevesebb 22-en haltak meg az Egyesült Államok közép-nyugati és déli részén a hétvégén több államban lesújtott villámárvizekben és tornádókban.